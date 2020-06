1937: Nace Erich Segal, afamado escritor, guionista y profesor de estudios clásicos estadounidense

El escritor y guionista estadounidense Erich Segal es recordado este martes a 83 años de su nacimiento, por su emblemática novela Love story, una entrañable historia amorosa cuyo éxito se replicó en infinidad de lenguas, mostrando que ese sentimiento es universal.

Erich Segal vio la primera luz en Brooklyn, Nueva York, en el seno de una familia judía. Durante su juventud asistió a Midwood High School, en su ciudad natal, para después tomar algunos cursos de verano en Suiza.

Su alma mater fue la Universidad de Harvard, de la cual se graduó en 1958, donde también obtuvo una maestría y un doctorado en Literatura comparada, en 1965.

Cuentan sus biógrafos que entre sus primeros trabajos se reconoce su colaboración en guiones cinematográficos de películas como Yellow Submarine (1968), del fen.

Hacia finales de los años 60 publicó sus primeros textos académicios, Roman Laughter: The Comedy of Plautus (1968) o Euripides. A collection of critical essays (1968), e impartió clases de lenguas clásicas en prestigiadas universidades de Estados Unidos como Harvard, Princeton y Yale.

De acuerdo con una publicación del diario español El País, fue en la Navidad de 1969, cuando escribió un guion sobre el amor imposible de dos jóvenes: Love story, el cual fue rechazado por las principales productoras, a lo que Segal decidió transformarlo a formato de novela.

Love story, a la que se deben frases como “el amor significa no tener que decir nunca lo siento", fue publicada el Día de San Valentín de 1970, año en el que se ubicó como la novela de ficción más vendida en Estados Unidos, lo que le valió al autor un gran éxito.

Luego del impacto que provocó la novela, ese mismo año fue llevada a la pantalla grande, bajo la dirección de Arthur Hiller, y nominada a siete premios Oscar entre ellos el de Mejor Guión Original para Segal; sin embargo la película sólo se llevó la estatuilla a Mejor Banda Sonora.

En 1977 publicó la segunda parte de Love story, que tituló Oliver's Story, y que el año siguiente también fue llevada al cine, adaptada por el mismo autor y dirigida por John Korty.

Cuentan sus biógrafos que fue en los años 80 cuando se mudó a Londres, continuó su profesión de docente en la Universidad de Oxford y publicó títulos especializados en cultura clásica como Un hombre, una mujer, un hijo (1980), La promoción (1985) y Doctores (1988).

En el comienzo del nuevo siglo, luego de impartir clases en reconocidas Universidades de Estados Unidos y del Reino Unido, vio a dos de sus exalumnos –George W. Bush y Al Gore– competir por la presidencia de su país natal.

En esos años, Love story ya había sido traducida a 33 idiomas y Segal abandonó la literatura comercial para regresar al tema de su tesis doctoral, que se centraba en la historia de los chistes verdes desde la Grecia clásica hasta Stanley Kubrick.

En entrevistas realizadas por medios ingleses, Segal sostenía que el siglo XX había acabado con la comedia como género, y así quedó plasmado en el que fue su último libro: The death of comedy (2001).