Plantea Gómez Palacio usar dinero de multas para afectados

Si no es un tema recaudatorio, piden que el dinero que se reúna producto de las multas aplicadas a los conductores en los operativos Alcoholímetro y Radar en el municipio de Gómez Palacio se vaya a una bolsa para apoyar a través de la Dirección de Desarrollo Económico a los trabajadores y propietarios de los negocios que han suspendido sus actividades durante esta pandemia por el COVID-19.

El exregidor Eduardo Faudoa Chávez consideró que la función principal de un municipio es velar por los intereses de la ciudadanía, sobre todo en esta contingencia sanitaria por el coronavirus donde se están perdiendo fuentes de empleo y hay más dificultades para que un sector de la población pueda llevar el sustento a sus familias.

Recordó que recientemente, el Ayuntamiento envió algunos oficios a los establecimientos para informar sobre el cierre temporal de las actividades no esenciales por un periodo de 15 días. "Yo creo que la medida es buena pero la estrategia es la peor, porque si bien es cierto los negocios no son esenciales, las personas que trabajan y los dueños de los mismos, son sumamente esenciales para sus familias, para llevar el sustento y para pagar sus servicios y no han hecho una estrategia en la cual se les pueda apoyar directamente a ellos. Y no hablo exclusivamente de estar entregando cebolla, hígado, huevo, que se agradece bastante el apoyo de los empresarios pero hay que ser claros, no es el fin de una administración municipal, el fin de una administración municipal es velar por los intereses de sus ciudadanos", afirmó.

En este sentido, insistió en apoyar con la recaudación para apoyar a los gomezpalatinos más vulnerables durante esta pandemia por el coronavirus.

"Que Desarrollo Económico sea el encargado, ellos deben tener un padrón de los negocios que están cerrados y de los trabajadores de cada uno de los mismos para que les puedan entregar un apoyo económico y puedan llevar a sus casas algo para poder subsanar ese tema", comentó.

Faudoa Chávez dijo que espera que este tema sea analizado por el Cabildo, a propuesta de cualquier integrante del máximo órgano de autoridad en este municipio.