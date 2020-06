'No nos olviden', pide enfermero en primera línea

"No nos olviden, recuerden al personal que está en la primera línea de batalla, que ha sobrevivido al Covid-19 y que quedamos con estragos en nuestra salud", declaró Bernabé Flores Franco, enfermero del Estado de México, al salir del hospital donde fue operado del pulmón, después de que superó el virus del que se contagió al atender a los primeros enfermos que llegaron contagiados al hospital Salvador González Herrejón de Atizapán de Zaragoza, donde, cabe destacar, 35 médicos y enfermeras resultaron contagiados por SARS-CoV-2.

"Fui discriminado y rechazado para ser atendido en el Hospital de Alta Especialidad de Tultitlán", por el daño pulmonar que le dejó el Covid-19; no obstante, especialistas del ISSSTE de Tacuba accedieron a operarlo y ayer domingo 14 de junio fue dado de alta, "sintiéndome mucho mejor, agradecido con Dios y con el cirujano Fernando Gaytán que me operó".

En marzo, 35 médicos y enfermeras del Hospital Salvador González Herrejón, resultaron positivos a Covid-19, entre ellos Bernabé, luego de atender a los primeros pacientes que llegaron con este virus, confirmaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Bernabé permaneció 20 días hospitalizado en ese centro médico, donde estuvo intubado y en riesgo de morir. De ahí fue dado de alta el 26 de abril.

"Superé el Covid, pero quedé con daño pulmonar", dos bolsas de aire invadía gran parte de su pulmón izquierdo.

Por lo anterior, inició un nuevo peregrinar y relató L que se sentía discriminado: "Fue bastante difícil, porque en el ISSSTE de Tultitlán no sólo me negaron la atención, me negaron hasta la hoja de referencia cuando decidí venir al hospital del ISSSTE de Tacuba, donde afortunadamente el especialista en cardio-tórax tuvo la sensibilidad de atenderme".

Pasó por una operación de cuatro horas y "hoy mi pronóstico es bueno. Esperaban una recuperación de la capacidad pulmonar de 60%, pero el especialista logró expandirlo a 95%, lo que dependerá de mi tratamiento y rehabilitación para mantenerla", afirmó Bernabé antes de dejar el hospital.

Declaró que el especialista Fernando Gaytán "es un ángel para mí. Hoy en día también un gran amigo, él se siente orgulloso por su logro y yo estoy agradecido porque me devolvió la felicidad a mí y a mi familia", reconoció Bernabé.

"Esta pandemia estuvo a punto de llevarse mi vida, me cambió de forma radical al grado de tener que luchar por respirar, fue un trauma sicológico, porque fue muy difícil pensar en dejar a mi familia. Ahora mi preocupación es regresar a trabajar para seguir pagando mi casa que adquirí con un crédito Fovissste, que es el patrimonio para mi esposa y mis hijos", afirmó.