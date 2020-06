Aliados tecnológicos para buscar trabajo

A causa del COVID-19, el fantasma del desempleo ronda a México y al mundo. Sin embargo, la tecnología y el Internet pueden ayudar a mantenernos vigentes y actualizados en el trabajo o, incluso, a buscar uno.

"Un factor crítico para mantenerse 'empleable', conservar un trabajo o tratar de conseguir uno nuevo es la constante capacitación y aprendizaje", dijo Miguel Alegre González, director ejecutivo de ISDI México, escuela digital de negocios.

El directivo pide aproximarse a esta "nueva realidad" con una mentalidad abierta que permita, no solamente la adquisición, mejora o actualización de conocimiento, sino una reinterpretación de las habilidades que brinde flexibilidad en la dirección profesional.

"Al 'pivotar' a partir del conocimiento, se puede encontrar nuevas oportunidades en un nuevo contexto o nueva economía", añadió el experto. "Sin lugar a dudas, el cambio estructural más grande será en la forma y el formato de la relación entre la tecnología y la sociedad", publicó en un artículo reciente el World Economic Forum (WEF). Por lo tanto, es necesario entender la importancia y retos de la transformación digital en esta naciente era.

Ese giro hacia un entorno más apuntalado en la tecnología y el teletrabajo es lo que depara el futuro. El doctor Samir Saran, autor del citado artículo de colaboración para el WEF, agregó en su texto que "los individuos han comenzado a entender que no todas las labores requieren de espacios de trabajo formales".

En ese sentido los expertos recomiendan que empleados y profesionales en general se preparen constantemente y comiencen a adquirir conocimiento en competencias digitales para poder encontrar nuevas oportunidades en esta era de "transformación digital", término que, para el doctor Mauricio Corona, presidente de GESEDIG, empresa 100 % mexicana que integra Inteligencia Artificial y robótica, hace referencia a una disrupción en los modelos de negocio actuales mediante tecnologías avanzadas.

Como dijo el especialista en tecnología y economía, Samir Saran, "los negocios también podrían comenzar a darse cuenta que no todas las operaciones requieren de humanos". Es decir, más allá de la pandemia de COVID-19, la adopción de avances tecnológicos, como la Inteligencia Artificial y la robótica en centros de trabajo, aceleraría el crecimiento de "desempleo causado por la tecnología".

Pero ¿qué pasa cuando un aspirante no cuenta con formación previa en campos relacionados a la ciencia o la tecnología? Al respecto, la agencia británica de noticias BBC publicó que es recomendable prepararse para esta situación pues son los empleos fácilmente automatizados "los que están desapareciendo".

La buena noticia es que en Internet existen plataformas que ofrecen distintos recursos educativos (en miles de temas variados) para que quienes lo necesiten, puedan tener una opción de aprendizaje asequible y de calidad. En la misma publicación, la BBC mencionó que algunos sectores que ya han presentado alta demanda de profesionales, y que se espera continúen así, son: ciberseguridad, migración digital, educación (quienes tengan formación para impartir y diseñar cursos a distancia tendrán ventaja), entre otras. Por lo tanto, es importante entender que la "tecnología es aliada, no enemiga".

Al respecto, Miguel Alegre González señala que, "para sentirse cómodo con la tecnología y usarla adecuadamente, se debe contar con capital humano capacitado en este tema para perderle el miedo y aprovecharla al máximo".

Es factible que durante el actual contexto el acercamiento a la tecnología, digitalización y automatización se realice con ciertas reservas pues existe el miedo de que su adopción llegue a tener efectos negativos como vulneraciones a la seguridad digital al hacer trabajo remoto. Si bien es posible que esto suceda, también es un hecho que las nuevas tecnologías y la transformación digital permiten ajustar el aprendizaje a las necesidades de cada uno.

"Lejos de ver a la tecnología como amenaza o algo negativo, debemos entender que llegó para quedarse en las organizaciones y necesitamos entender cómo va a potenciar nuestras habilidades. Es importante capacitarse para poder alcanzar una de las muchas nuevas profesiones que ya se encuentran en desarrollo", aseguró Alegre González.

Así familiarizarte con las nuevas tecnologías, entenderlas y estudiarlas es útil para enfrentar con éxito la inminente digitalización del trabajo.

A continuación, le presentamos siete maneras en que éstas te pueden ayudar a hallar empleo tras la contingencia:

Este sitio web genera tu curriculum vitae de manera rápida, sencilla y, además, le da un toque extra de elegancia y orden. Entra a latexresu.me, elige una plantilla e ingresa la información requerida (educación, experiencia laboral y habilidades. Incluso, tiene una sección para proyectos propios y premios o reconocimientos). Tener un CV llamativo y ordenado para la búsqueda de trabajo ha sido un aspecto clave desde antes de la pandemia, y también después de ésta.

Red social orientada a los negocios y al empleo. Integra redes profesionales y sirve para implementar acciones de networking para encontrar el puesto laboral deseado y facilitar el cumplimiento de objetivos profesionales. También funciona como un portal de empleo.

Como expresa la misma red social: su misión es conectar a los profesionales del mundo para incrementar su productividad y llevarlos al éxito. Debido a la sana distancia, se ha convertido en una buena herramienta para mantener activas las relaciones laborales, el networking y la búsqueda de trabajo.

Plataforma de educación online que te permite adquirir, de manera gratuita, conocimientos impartidos por profesionales, empresas y universidades alrededor del mundo. De esta manera, puedes ampliar tus habilidades, reforzarlas o adquirirlas para aplicar a nuevos trabajos o un puesto laboral más alto. Si deseas puedes efectuar un pago para descargar un certificado de los estudios realizados. Durante la contingencia, ofrece sus recursos Coursera for Campus y Coursera for Government sin costo.

Plataforma educativa que cuenta con cientos de cursos impartidos por más de 120 universidades, entre las que destacan el MIT, Harvard, Stanford y Oxford. Asimismo, los cursos que se pueden encontrar son de amplia variedad: desde certificados profesionales hasta maestrías en línea; algunos son gratis y otros tienen costo. Los temas van desde arte y cultura hasta ciencias computacionales o ingenierías. Debido a la crisis sanitaria, ha facilitado el acceso a un catálogo de cursos gratuitos para instituciones académicas en todo el orbe.

Sitio de reclutamiento y trabajo que no solo muestra ofertas laborales de cientos de empresas, sino también integra reseñas de las compañías, ratings de aprobación del CEO, reportes salariales, opiniones de las entrevistas, comentarios sobre los beneficios del trabajo y más. Dichos datos los proveen los propios empleados. Gracias a ellos, los aspirantes pueden tomar decisiones más informadas y tener en cuenta sus necesidades laborales durante la pandemia.

Este portal, aunque en inglés, permite saber si tu currículum podría ser notado por los sistemas de búsqueda de candidatos (Applicant Tracking Systems, ATS). Estos sistemas analizan los currículos para hallar a los individuos que puedan estar mejor preparados.

Sin embargo esto quiere decir que si el CV no cuenta con determinadas palabras, podría ser ignorado por el ATS. Tiene dos planes de pago y un modo gratis. Debido al actual escenario, esta herramienta publicó el artículo Job Searching During the COVID-19 Crisis: 6 Tips, cuya lectura proporciona consejos para buscar trabajo durante la pandemia.

El reclutamiento a distancia podría convertirse en lo usual. Por eso, aprender a usar los recursos de estas apps, como compartir pantalla o cambiar el fondo, te evitará situaciones incómodas y le dará un toque extra a tu entrevista. Actualmente, Google permite llamadas de hasta 100 personas sin costo extra.

La pandemia de COVID-19 tomó al mundo por sorpresa. Las escuelas suspendieron clases, los negocios cerraron… todo de la noche a la mañana. Entre los efectos negativos de esta situación está la creciente pérdida de empleos.

Cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestran que, tan solo en América Latina y el Caribe, se perderán 14 millones de puestos laborales a causa de la contingencia por el coronavirus SARS-CoV-2. En México, el número de empleos perdidos asciende a 900 mil, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado jueves 4 de junio.

Desde hace varios años (derivado de los recientes avances tecnológicos) la búsqueda de trabajo, y los mismos puestos laborales, han sufrido cambios y, a raíz de la pandemia, tendrán aún más. La nueva normalidad obligará a los individuos y sociedades, primero que nada, a entender y vivir bajo nuevas reglas en las que, en la medida de lo posible, se les dará privilegio a los modelos de teletrabajo basados en herramientas digitales y tecnología.

Este giro tecnológico se está acelerando, pero no es nuevo. Desde hace años se empezó a hablar de cómo los robots y la tecnología podrían modificar el panorama laboral conocido. En este momento, en buena medida, han sido los robots y la tecnología los que han permitido mantener flujos de trabajo, interacciones y relaciones sociales y procesos educativos (a través, sobre todo, de servicios de videollamadas). Por lo mismo, es necesario que los profesionales, y aquellos que busquen desempeñarse en nuevos puestos, muestren habilidades y competencias acordes a esta ‘nueva normalidad’.