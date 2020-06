Pausa COVID-19 los trámites de divorcios

Entidades como Nuevo León y el Estado de México ya incursionaron en el uso de las tecnologías para llevar a cabo divorcios en línea ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, algo que el estado de Durango aún no está en condiciones de implementar por falta de recursos.

A través de la oficina de Comunicación Social, se informó que no se cuenta con la infraestructura tecnológica para dar dicho paso, aunque se aseguró que ya se trabaja en un diagnóstico para saber qué se tiene y qué hace falta para presentar un proyecto en la búsqueda de recurso ante el Congreso del Estado.

Al no ser considerados asuntos urgentes, en la actualidad no se está dando seguimiento a este tipo de trámites (divorcios) por la suspensión de términos a consecuencia de la emergencia sanitaria, lo que orilló a reprogramar los asuntos que quedaron pendientes. No obstante, en caso de que se detecte alguna situación de violencia de género o familiar, los jueces proceden.

Desde finales de abril los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura determinaron abrir las oficialías de partes para recibir demandas nuevas, promociones y escritos en todas las materias, mismas que se turnan a los juzgados, donde se analiza si se admiten o se desechan por falta de elementos, y se realiza el acuerdo respectivo, pero las notificaciones se llevarán a cabo hasta que termine la suspensión, se informó.

Ante la emergencia sanitaria que ubica a Durango en semáforo rojo por el aumento de casos de COVID-19, el Pleno del Tribunal acordó prorrogar la suspensión de términos y plazos procesales hasta el próximo 30 de junio y declarar como inhábiles los días del 16 al último de dicho mes.

También se informó que este poder se vio obligado a mantener la alerta epidemiológica ya que el derecho a la salud y a la vida es una entidad igual o superior al que conduciría las dilaciones en los procedimientos.

Asimismo, se informó que continuará la atención de asuntos urgentes familiares, penales y aquellos que a consideración de los juzgadores adopten tal carácter, así como la recepción de demandas, promociones y escritos en todas las materias, mediante un sistema de guardias en horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.