Pide Jurisdicción Sanitaria colaboración para frenar contagios de COVID-19

Es muy necesaria la colaboración de la gente para disminuir los contagios del COVID-19 y la estrategia por parte de las autoridades es seguir invitando a los laguneros a que cooperen con las medidas que, por desgracia, se han relajado mucho en tanto que los casos van en aumento cada día, declaró César del Bosque Garza, titular de la Jurisdicción Sanitaria N.º VI.

Respecto al incremento de contagios en Torreón, donde hasta ayer se contabilizaban 640, Del Bosque Garza enfatizó en la importancia de la colaboración de la misma gente, "que dé más de sí, que nos ayude a bajar los contagios, que usen cubrebocas, el lavado constante de manos, el gel antibacterial, las medidas que todos conocen y que se deben aplicar y que han sido dadas a conocer por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud".

Sobre el uso del cubrebocas, explicó que es imprescindible, pues tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Panamericana de Salud (OPS), así como la CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) de Atlanta, organismos reconocidos a nivel mundial, han destacado la importancia de este artículo como una de las medidas efectivas para contrarrestar los contagios.

"Por desgracia vemos que gran parte de la ciudadanía no coopera, no atiende las recomendaciones, cree que no es cierto, no pone de sí para atender las disposiciones y así será muy difícil bajar los contagios. Esto se va a prolongar todavía más si no nos disciplinamos y atendemos las medidas, pues incluso si no es muy necesario salir a la calle, pues no hay que salir, es preferible aguantar un poco más", reitera el servidor público del área de Salud.

La actividad económica es esencial y es por eso que el Gobierno ha permitido la reactivación de varios giros, pero con protocolos bien establecidos de medidas preventivas. En las fiestas que se realizan y se han dispersado por parte de las autoridades, no se observa ningún tipo de medida y eso es un riesgo potencial para que los contagios se sigan presentando y disparando, expuso el titular de la Jurisdicción Sanitaria.

Recordó que no hay antecedentes sobre este tipo de virus y la vacuna es probable que tarde muchos meses más, motivo por el cual hay que utilizar la medida más efectiva que se tiene de momento, que es la prevención.

Cooperación

Ante el aumento de casos de COVID-19 en La Laguna, piden a ciudadanos colaborar con las medidas. *El titular de la Jurisdicción Sanitaria N.º VI señaló que las normas sanitarias se han relajado en la ciudad. *El uso de cubrebocas es obligatorio en la entidad. *Advierte Del Bosque que la situación se va a prolongar más si no se hace caso a las normas. *Señaló que si no es necesario salir a la calle, es preferible "aguantar un poco más".