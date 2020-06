La realidad de la pandemia de Covid-19 asomó en la vida de la fotógrafa lagunera Monci Plata, cuando su amiga Ana López, quien labora como enfermera, contrajo el virus. La noticia llegó a Monci a través de una llamada telefónica y el impacto de inmediato cimbró en su ser.

"Fue muy fuerte porque ella tiene un bebé y tuvo que quedarse sola en su casa durante 20 días. No podíamos ni siquiera acercarnos. Nada más podíamos hablarle por teléfono. Se sentía muy sola".

A raíz de ese suceso y tras percatarse el trato que algunos trabajadores de la salud estaban recibiendo por parte de la ciudadanía, decidió idear un proyecto que ayudase a la causa. Así que, con sus herramientas, buscó crear una ventana para que estas personas fuesen visibilizadas. El resultado fue Héroes sin capa.

Con cámara en mano, Monci Plata reunió a ocho trabajadores de la salud, enfocó su lente en sus vidas y capturó sus rostros. En palabras de la fotógrafa, se trata de un homenaje, un reconocimiento a las historias que se resguardan detras de ellos.

"Una de ellas tiene a su hermano atendiendo en el área de Covid-19 y no lo ve totalmente, lo tienen aislado. También cuentan que a veces no comen ni toman agua, porque durante sus ocho horas de trabajo no pueden ingresar alimentos ni bebidas al lugar".

Las imágenes fueron tomadas con las medidas preventivas, siguiendo las normas de seguridad. Convirtiéndose así en testimonios visuales, donde doctores y enfermeros laguneros exponen sus semblantes marcados por las arduas horas de trabajo, los desvelos y el sacrificio que realizan cada día desde el fondo de su vocación.

Las reacciones de los trabajadores de la salud al contemplarse en las fotografías, se imprimieron en agradecimientos. Así, las palabras de los enfermeros Ana López y Ramiro Maciel, de los doctores Weldy Cisneros, Leslie Caro, Esaú Valles, Carlos Ubillo, Lourdes Sánchez y Óscar Chavarreti fueron entregadas a la misma fotógrafa.

"Que para ellos es muy lindo que los conozcan. Que hay veces que la gente no entiende. Que sí les han llegado a hacer caras cuando llegan a una tienda de conveniencia o a cualquier parte".

Para la fotógrafa, la sociedad lagunera debe valorizar el papel de los trabajadores de la salud, porque son un sector indispensable en la actualidad.

"Todos, absolutamente todos necesitamos de un doctor o de una enfermera. Creo que no tenemos que hacerles el feo. Al contrario, hay que agradecerles porque ellos también se ponen en riesgo de ser contagiados".

Por último, Monci Plata exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones, pues al cuidarse uno mismo también se cuida a los demás.

'"Las autoridades sólo les piden que se cuiden y protejan a los demás, porque no a todos les puede dar los síntomas. A otros sí, y en otros pueden ser críticos".

El proyecto es un sincero homenaje a los trabajadores laguneros del sector salud.