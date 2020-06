Un señor me dice: "Voy a hablar sin tapujos, voy a hablar sin ambages. Lo demás me importa un bledo y no cambiaré mi posición ni un ápice". Entiendo perfectamente lo que dice este señor, pero debo confesar que no sé cuáles son los tapujos ni los ambages, que ignoro con qué se comen los bledos y de qué color es un ápice.

Hay en nuestro lenguaje cotidiano una gran cantidad de palabras que usamos con frecuencia, pero de cuyo significado no tenemos ni la más recochina idea.

Cuando alguien dice que está "al pie de la cureña", yo me pregunto: ¿qué será la cureña? ¿Tal vez alguna región española? ¡No hombre, esa es La Coruña!

Entonces para empezar vamos a investigar cuáles son los tapujos y cuáles los ambages.

Los tapujos ¿son acaso esos espasmos que le dan a uno cuando se enferma del estómago? No, para nada. Esos son pujos. No hay relación semántica entre pujos y tapujos, tomando en cuenta que la semántica se refiere al significado de las palabras. Un tapujo es un embozo. Algo con lo que alguien se tapa la cara para que no lo reconozcan. Hablar sin tapujos es decir las cosas sin ocultar nada.

Los ambages son rodeos, como los caminos de un laberinto. Hablar sin ambages es decir como dijo el vaquero "A mí no me gusta andar con rodeos".

Lo demás me importa un bledo. ¿Y qué es eso o con qué se come? Un bledo es una planta rastrera y aunque no la conozco, pienso que debe ser una plantita no muy distinguida porque su nombre se usa como sinónimo de insignificancia. Me importa un bledo, es como decir que aquello me importa un comino que es algo tan pequeño que resulta absolutamente insignificante, casi igual a nada.

¿Qué es un ápice? Pues un punto. La puntita de algo, pero nada más la pura puntita. Y si digo que no cambio de opinión ni un ápice estoy diciendo que no cambiaré ni siquiera tantito, tanto como una puntita de algo, nada más la pura puntita.

La cureña es la armazón (o el armazón porque se puede decir de ambas maneras) donde se monta un cañón. O sea que estar al pie de la cureña es igual que estar al pie del cañón, listo para disparar en cualquier momento…

Y si se trata de disparar, ya sabe que los de Monterrey mejor le sacamos la vuelta.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA: Norma Enríquez: ¿qué significa cambaceo? No encuentro la palabra en el diccionario.

LE RESPONDO: Es que la palabra cambaceo no tiene un origen muy claro. Una versión dice que viene desde la época en que se vendía en aquellos carretones cubiertos de lona que usaban los primeros colonizadores y que la palabra viene de canvas que es como una lona.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Dijo Oscar Wilde: "Cualquier hombre puede ser feliz con una mujer, siempre y cuando no la ame". ¡¿Y entonces qué chiste tiene?! pregunto yo.