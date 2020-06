Ciudadanos, a punto de linchar a policías en ejido

La tarde de ayer, habitantes de los ejidos del norte de Matamoros, aledaños a Coyote, estuvieron a punto de "linchar" a elementos de la Policía Municipal, luego de que llegaran para clausurar un expendio de cerveza y llevarse a una persona detenida en el poblado El Fénix.

Trascendió que fueron alrededor de 300 personas quienes se enfrentaron a los uniformados que llegaron en dos unidades.

Los ciudadanos rodearon una patrulla, y obligaron a los agentes a mantenerse encerrados.

Al verse rebasados, los elementos pidieron apoyo, y al lugar arribaron al menos 12 unidades, entre ellas del Grupo de Reacción Matamoros (GROM).

Por su parte, los inconformes amenazaban con armar una trifulca: "Estamos conscientes de que no se debe vender cerveza los domingos, pero tampoco pueden ser juez y parte, porque a nosotros sí nos castigan y el alcalde (Horacio Piña), y su familia también tienen negocios de cerveza y ellos sí pueden vender", dijo Jorge Gaytan Martínez, quien administra el expendio y comentó que los oficiales trataron de "vaciar" el negocio, llevándose todo el producto. "Que hagan las cosas bien, que lleguen y clausuren, que se ponga la multa, pero, ¿por qué se quieren llevar todo? En los 18 meses que lleva el alcalde, me han quitado como 200 mil pesos en producto y no sabemos en dónde quedó".

Amenaza

Los inconformes amenazaban con lanzar piedras a la patrulla y prenderle fuego; incluso, acudirían a incendiar la caseta policiaca que se encuentra a la salida de Coyote.