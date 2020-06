Recuerdan a Aarón Padilla con mensajes en redes

Tras confirmarse el fallecimiento del exfutbolista Aarón Padilla, a los 77 años de edad, a consecuencia del Covid-19, el gremio futbolístico lo recordó con emotivos mensajes, especialmente su amigo y exjugador Enrique Borja, quien se dijo afectado.

"Hoy despedí a mi hermano y mejor amigo AARON PADILLA, compartimos la vida y las canchas con nuestras familias, hoy te adelantas, pero los enormes recuerdos que tenemos, seguirán hasta que volvamos a encontrarnos. Gracias hermano", expresó Borja en redes sociales.

Padilla y Borja fueron compañeros en Pumas y donde lograron el subcampeonato de la Temporada 1967-68. También compartieron vestidor en la Selección Mexicana, al disputar el Mundial de Inglaterra 66’, uno de los momentos que ambos remarcaron en sus respectivas trayectorias.

En el duelo contra Francia, en Wembley, surgió la famosa frase de "¡Borja, no falles, no falles!", narrada por el mítico Fernando Marcos… Y todo por aquel centro desde izquierda que mandó el "Gansito" Padilla a Borja, quien trató de finiquitar la jugada con un potente disparo; sin embargo, el arquero rival la rechazó, aunque Enrique no tuvo problemas para encontrarse el balón, girar y volver a disparar con destino a las redes.

El cotejo acabó en empate (1-1) y en un grato recuerdo para la historia del balompié nacional. Aarón y Borja volvieron a ser convocados para el Mundial de México 70’. Como ése, hay más recuerdos del gremio futbolístico que recordaron a Padilla, en redes sociales.

"Dos veces mundialista, regateador inalcanzable, gran jugador y persona. Descansa en paz, "Gansito". Tu legado quedará por siempre con nosotros. Fuerza a familiares y amigos", publicó la Selección Nacional.

Los Pumas, que reunió a Padilla y Borja en un homenaje en ciudad Universitaria en 2017, manifestó que "lamentamos la sensible pérdida de un ícono del Club Universidad y del futbol mexicano, Don Aarón Padilla.

El club Atlante se unió a las condolencias: "Atlante lamenta el fallecimiento de Aarón Padilla Gutiérrez, padre de nuestro ex jugador Aarón Padilla Mota. Pronta resignación a sus familiares y amigos. Descanse en paz", mientras que el América redactó que "se lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Aarón Padilla Gutiérrez. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y familiares. Q. E. P. D".

De igual modo, algunos exfutbolistas y exárbitros compartieron su sentir.

Miguel España: "El futbol mexicano está de luto, QDEP Aarón Padilla, excelente persona, fuerte abrazo a su familia".

Paul Delgadillo: "Mi más sentido Pésame por la muerte de Don Aarón Padilla, hombre que le cambió totalmente la estructura al arbitraje Mexicano, y con él obtuve la categoría de Árbitro Internacional Mexicano. Q. E. P. D".