La medicina que llevamos en las venas

Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y el principal exhorto es para que persista la práctica en medio de la contingencia, pues pacientes que la necesitan no pueden recuperarse no solo del COVID-19, sino de otros tratamientos.

El Centro Nacional de Transfusión informó que se pasó de un promedio mensual de 140 mil donaciones de sangre en 2019 a 52 mil 677 en abril y 32 mil 855 en mayo de este año.

La emergencia sanitaria ocasionó que la donación disminuyera hasta un 70 por ciento, aunque no se está en situación grave se busca evitar entrar en número rojos.

Si antes se cuidaba cada procedimiento de donación, ahora se agregaron más requisitos para mantener seguro al voluntario y personal de salud. De entrada no se debe haber estado enfermo de las vías respiratorias en los últimos 15 días o convivido con alguien contagiado del nuevo virus. Toda transfusión se practica con previa cita para disminuir el tránsito de personas en los bancos de sangre, para así garantizar la sana distancia y en la medida de lo posible se pide ir solos. Procurar no viajar en transporte público para no entrar en contacto con mucha gente, usar cubrebocas y las manos lavadas con agua y jabón.

México ocupa el último lugar en Latinoamérica en Donación Voluntaria de Sangre con una tasa del 5% y año con año refuerzan las campañas para crear conciencia.

El año pasado en Coahuila se incrementó en un 12 por ciento, ocupando el tercer lugar nacional. Se realizaron 40 campañas de donación con la unidad móvil del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS). Mientras que el estado de Durango se registran avances y están por encima de la media nacional, al tener 400 donaciones mensuales.

Uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud era que este 2020 el 100 por ciento de las unidades de sangre fueran de donantes voluntarios.

¿LOS CUMPLES? DONA UNA POCO

• Tener entre 18 y 65 años

• Pesar más de 50 kilos

• No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses

• No haber ingerido bebidas alcohólicas en exceso las últimas 48 horas

• No haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis

• No padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón

• No haber sido receptor o donar de un trasplante de órganos

• No usar drogas intravenosas o inhaladas

• No estar embarazadas o lactando

• Puede presentarse la donación después de un desayuno ligero (fruta y café por ejemplo)

• No haberse sometido en el último año a tatuajes, acupuntura, microbleading, piloelecrólisis o perforaciones.