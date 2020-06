Del amor al odio, la relación de famosos con AMLO

En su carrera por la presidencia de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador contó con la complicidad de una gran cantidad de actores, cantantes, músicos, pintores y otros exponentes de la cultura.

Tras haber ganado las elecciones de 2018, el abanderado del partido Morena ha puesto en jaque a algunos de sus simpatizantes de ese gremio por sus ideas o políticas públicas .

El caso más reciente que desilusionó a ciertos famosos fue la reducción de un 75 por ciento al presupuesto destinado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), encargada de la fauna y flora de la nación.

"A veces quiero disculparme por votar por usted @lopezobrador_ hoy es uno de esos días. Usted tiene un hijo chiquito, haga que cuando llegue a los 20 no sólo pueda sentirse orgulloso de su legado, haga que le quede uno; como a los hijos de todos nosotros ¡PROTEGIENDO A LA TIERRA!", posteó Claudia Lizaldi al presidente en Twitter.

Tras haber escrito esas palabras, los simpatizantes de López Obrador le reprocharon con todo a Claudia y hasta la acusaron de recibir dinero para tratar de desprestigiar al presidente.

"A mí no me pagan ni me han pagado nunca por hablar ni bien ni mal del Presidente, digo lo que pienso y así como le he defendido, he alzado la voz cuando he querido, se llama dignidad. Esto no es PRO @FelipeCalderon ¡En qué momento! Él y @EPN ni qué decir, la pesadilla sin fin...", así se defendió la actriz y escritora.

Días después, Claudia le pidió de manera más tranquila a Andrés Manuel que ayude a la Conanp, "Confiamos en ti, presidente López Obrador".

A la misma causa se unió el conductor Facundo, quien subió un video en sus redes con el fin de pedirle al político que apoye a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

"Si usted dice que es tan patriota, no entiendo por qué le está quitando el 75 por ciento del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿qué no es lo único que nos queda como para seguir cuidando a nuestro país? ¿A poco es tan necesario quitarle dinero a una comisión que se encarga de cuidar lo más chingón que tenemos que es nuestra biodiversidad, para tener dinero para dárselo a los ninis o para tirar a la basura mega construcciones y volverlas a empezar, o quizás para hacer el Tren Maya que se prometía que también iba a cuidar a la naturaleza?", cuestionó al mandatario.

Al final del clip, le exigió a López Obrador que recapacite y puntualizó diciendo: "Señor presidente, no quede usted como la persona que le dio en la madre a México", dijo.

A mediados del año pasado, Susana Zabaleta arremetió en Twitter contra AMLO en unas palabras que compartió con el periodista Sergio Sarmiento.

"Mi querido @SergioSarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante", comentó la coahuilense, molesta por la reducción que se anunció meses atrás de 522 millones de pesos al sector cultural.

Antes de que terminara el año pasado, la intérprete de Ella y el se retractó durante una entrevista con Adela Micha y aclaró que aún confiaba en el llamado "Peje".

"Yo creo que la tiene bien difícil, yo creo que el país estaba muy mal cuando se lo dejaron, vamos a ver. Yo quiero creer en él, así como cuando voté por él", manifestó

Cuando se hizo el anuncio del reajuste económico al citado rubro, también protestaron celebridades como Gael García Bernal, Fernanda Castillo y Luis Gerardo Méndez.

La actriz y cantante Regina Orozco tiene años de ser partidaria de Andrés Manuel, pero en una entrevista que otorgó a El Siglo de Torreón reveló que sí hay acciones de él que no la han gustado, aunque no reveló cuáles.

"Creo que queremos todo muy rápido como eyaculación precoz. Hay que tener paciencia y no quiere decir que esté de acuerdo con todo. Hay cosas fantásticas que ha hecho y sí lo sigo apoyando, sobre todo a la cultura".

Por otro lado, cuando la pandemia del coronavirus empezó a afectar a México, Andrés Manuel pidió al pueblo que si había posibilidades de salir a comer a restaurantes lo hicieran. Sus palabras molestaron a Thalía, quien colocó un video en sus redes contradiciendo lo dicho por "el Peje".

"No está bien salir agrupados, no está bien salir. Los profesionales de la salud nos han indicado que tenemos que estar solitos".

"No por favor señores, por qué no debemos salir, porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus y ni siquiera saberlo. Recuerden que puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles, entonces se ponen en peligro que personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros", externó.

Lo que puntualizó López Obrador en el clip también molestó a Jaime Camil. El actor sugirió a los mexicanos que hicieran lo que consideraran más prudente.

"Si el Gobierno no va a hacer lo que tiene que hacer, está dentro de cada uno de nosotros actuar de manera responsable y tratar de bajar esta curva de contagio del virus.

"Y que cada quien reaccione. Si el Gobierno no te va a dar lineamientos porque cree que hay que darse abrazos y besos todavía, bueno pues ojalá que la gente tome la iniciativa por ellos mismos", sostuvo.

No hay duda de que AMLO vive un idilio con algunos de sus simpatizantes de la farándula ya que un día se aman y al otro, se odian. En la lista, también figuran los incondicionales como Damián Alcázar, quien lo defiende a capa y espada.

Hay otras estrellas que jamás lo han apoyado, tal es el caso de Laura Zapata y unas más que lo querían, pero ciertas acciones provocaron que la admiración que le tenían al mandatario se acabara y ya no lo perdonarán, como le ocurrió al cantante León Larregui.

Damián defiende a AMLO a capa y espada

Hace unos días circuló en redes sociales que el actor Damián Alcázar se había arrepentido de haber votado por López Obrador , lo cual, en palabras del artista se trató de una mentira.

El propio Andrés subió en sus redes un video del actor en el que aclara que sigue apoyando el mandatario.

"Este video no es para niños, es para adultos, para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles, que crean las fake news, a todos ellos; a mí no me metan en sus cosas", señaló durante el clip.

El actor de filmes como La dictadura perfecta aprovechó para reafirmar su lealtad al gobierno nacional.

"Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años, ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes".