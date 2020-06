Llaman a choferes en Torreón a mantener disciplina

La Dirección de Movilidad Urbana de Torreón llama a taxistas y choferes de camiones a que mantengan la disciplina en sus acciones de prevención del contagio del COVID-19.

Las autoridades mantienen de forma permanente las acciones de sanitización, sin embargo la mayor parte de los protocolos depende directamente de los propios conductores, quienes están obligados a usar en todo momento cubrebocas, gel antibacterial, mantener distancia social y hasta pedir a sus usuarios que procuren los mismos cuidados.

Fue el pasado viernes cuando la propia Dirección de Movilidad Urbana de Torreón llevó a cabo una nueva acción de sanitización y verificación del estado de camiones de ruta, con el apoyo de la comisión de Movilidad en Cabildo. Se aplicaron nebulizaciones de amonios cuaternarios a decenas de unidades, acción en la que se garantiza que virus y bacterias no estarán presentes sobre las superficies, al menos en un lapso de cinco días.

No obstante, el titular de la oficina, Héctor Rivera, recordó que con las precauciones de los propios choferes y concesionarios, así como con el "apoyo de la población", se podrán evitar contagios entre los pasajeros de las unidades. Recordó que aunque no se limita el acceso y uso de camiones y taxis a quienes no traigan cubrebocas, sí se pide que preferentemente lo utilicen de manera adecuada para mayor precaución, además de que se procuren dejar espacios entre asientos para guardar la llamada "sana distancia".

Este fin de semana los contagios de COVID-19 en Torreón aumentaron de tal forma que se rompió la barrera de los 500 casos acumulados, subiendo además el número de hospitalizados y de fallecimientos.

Cooperación

Piden a choferes del transporte público su cooperación en el tema de la prevención sanitaria. *Autoridades siguen aplicando nebulizaciones de amonios cuaternarios, pero llaman a choferes a mantener medidas sanitarias de forma diaria. *En choferes el cubrebocas es medida obligatoria, en usuarios se pide como medida de precaución. *La verificación de unidades se mantendrá de forma indefinida por parte de la Dirección de Movilidad Urbana de Torreón.