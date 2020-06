Fundación Ale lamenta suspensión de programa de trasplantes

El director general de Fundación Ale, Carlos Castro Sánchez, lamentó que los programas de donación de órganos se hayan suspendido a causa de la pandemia por COVID-19 en México, lo que asegura ha causado la muerte de quienes mantenían la esperanza de encontrar un donador que le permitiera una mejor calidad de vida.

Ante tal escenario, llama a las autoridades federales a establecer protocolos para reactivar los programas de trasplantes y así regresar la esperanza a esas personas que aún se encuentran en la larga lista de espera.

"Desgraciadamente la pandemia los puso en lo que yo he llamado 'la alternativa del diablo', perdón que use ese término, porque de morir en espera de un trasplante o de morir en riesgo de contagio, son decisiones muy difíciles", comentó Castro Sánchez en entrevista.

Remarcó que por lo menos seis países mantuvieron sus programas y aseguró que ya existen protocolos para seguir con los trasplantes en medio de la pandemia por el coronavirus.

Es por ello que sugiere se establezca un protocolo que se respete en todo el país para mantener esa esperanza a quienes se encuentran en la interminable lista de espera. El director general de Ale planteó tres pasos para frenar la muerte de estos pacientes.

Lo primero que se debe realizar, dijo, son pruebas rápidas que garanticen que tanto el donador como el receptor se encuentran libres del virus. "Yo lamento mucho cómo ha sido una constante el querer no hacer pruebas. ¿Por qué hay esta negativa de no querer hacer pruebas rápidas? Yo la respuesta siempre me la doy en el sentido de que es un gobierno no le gusta gastar dinero, sin embargo ese gasto te va a dar el elemento de seguridad para que tú tomes tu decisión", manifestó.

Y reabrir centros hospitalarios especializados en trasplantes, con estrictos protocolos de seguridad para todo su personal de salud.

"Probablemente estuvo bien al principio (suspender los trasplantes) porque no sabíamos nada del COVID, pero ahora el mundo sabe mucho, de las medidas que tenemos que tomar, para que se logren restablecer los trasplantes", recalcó Carlos Castro.