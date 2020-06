La reina Isabel II luce un triste semblante en su cumpleaños

Cada año, sin falta, el 13 de junio se celebra el cumpleaños del monarca de Reino Unido. Desde hace 68 años la reina Isabel festeja su aniversario con el desfile del Trooping the colour, una ceremonia que reúne a los seres queridos de la soberana y a los miembros más importante de la Corona en el mismo balcón para disfrutar del despliegue de aviones británicos, pero este año la pandemia le ha robado a la Reina la felicidad de este momento.

La reina Isabel II cumplió 94 años el pasado 21 de abril, pero por tradición se celebra de manera nacional el aniversario del monarca en turno en el mes de junio por ser la temporada con menos lluvias en Inglaterra. Este año, por primera vez en la historia desde que la Reina se instaló en el trono, no pudo llevarse a acabo la celebración del Trooping the colour a causa de la contingencia sanitaria del COVID-19, en su lugar solo hubo un pequeño desfile privado en Windsor.

Los ingleses no podían permitir que Isabel II no tuviera un noble gesto en su cumpleaños, por ello, decidieron realizar un pequeño despliegue militar en los jardines de Windsor, a cargo del Coronel Henry Llewelyn Usher y la banda Bands of the Household Division, al que únicamente acudió la monarca, no tuvo público presente, ni invitados, el duque de Edimburgo, quien cumplió esta semana 99 años, tampoco acudió.

La Reina se esforzó por sonreír y mantener una buena actitud ante las cámaras, pero aún con todo eso fue incapaz de fingir su alegría, ya que visiblemente se notaba triste y un poco solitaria. En esta ocasión ni su esposo, el príncipe Felipe, con quien se aisló en Windsor desde marzo por la pandemia, pudo acompañarla, pues debido a su edad es considerado una persona frágil de salud.

Asimismo, fue evidente la falta que le hicieron sus hijos: el príncipe Carlos, el príncipe Andrés y la princesa Ana, así como sus nietos Harry y William con sus debidas esposas e hijos, quienes cada año acompañan a la monarca al balcón del palacio de Buckingham para ver el desfile de aviones de la armada británica.