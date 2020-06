Terapia alternativa

Para Almendra García, la aceptación del ser humano hacia sí mismo es el punto de partida para la sanación.

El abanico de caminos que un ser humano puede elegir para encontrar la sanación personal, es cada vez más grande. En este rubro, las terapias alternativas están teniendo mayor resonancia. Ya sea como una nueva opción o complemento de una terapia psicológica clínica, estas técnicas pueden ayudar al paciente a sobrellevar de mejor manera su proceso, sobre todo en la época de disonancia emocional y social que actualmente vive el mundo.

Almendra García es terapeuta holística. Según sus palabras, se trata de una forma de sanar por medio de la propia energía que emite el ser humano. Las herramientas son variadas: aromaterapia, masaje liberador de emociones, reiki tibetano, o simplemente una meditación guiada donde el paciente y la terapeuta puedan conectarse para realizar una sanación más profunda.

García comparte que una de las terapias alternativas que maneja es sobre el amor incondicional. Aquí el paciente aprende a amarse a sí mismo sin ninguna condición, en una aceptación total del ser.

"Muchas veces no logramos aceptarnos. Cualquier juicio que hagamos sobre nosotros mismos nos baja nuestra energía. En esa terapia explico varias técnicas para que logres entrar en esa fuente amorosa. Primero contigo y luego con todos los demás".

Las cuestiones atendidas son distintas. Almendra García comparte que algunos de sus pacientes arriban con ansiedad a su consultorio. El miedo es una característica recurrente. Estos pacientes experimentan la incertidumbre de la contingencia, dudan sobre los acontecimientos a futuro y se cuestionan cómo salir adelante.

"Siempre he dicho que sólo hay dos estados: el miedo y el amor. Si estamos en el amor, todo lo vemos de distinta forma".

En sintonía, pensadores como el filósofo indio Jiddu Krishnamurti han señalado esta relación confusa entre el miedo y el amor. En su libro El arte de vivir, Krishnamurti menciona que en el amor no existe el miedo. En las relaciones que el ser humano teje consigo mismo y con las demás personas, la libertad sólo puede aparecer cuando el temor se ausenta.

Otro caso son las personas recién divorciadas, a quienes Almendra trata con el objetivo de cómo lograr que se sientan bien consigo mismas, ya sin una pareja. En este sendero, Krishnamurti también explica que la sensación de soledad surge cuando el ser humano siente temor de estar solo y no saber qué hacer.

"O distintas cuestiones, desde la más simple como sentirse solo, hasta la muerte de un hijo. Se trata de cómo enfrentar ese dolor, de cómo volver a ese amor, a esa fuente".

Otra técnica dentro de la terapia alternativa es el masaje liberador de emociones. La terapeuta menciona que, muchas veces, las personas no pueden llorar ni decir lo que sienten. Así, el paciente se planta en sí mismo una especie de candado entre sus emociones y la reacción de su cuerpo. La comunicación entre ambos polos se ve interrumpida, lo que genera un conflicto interno. Almendra García relata que el reservarse las emociones puede enfermar a la estructura corporal.

"El cuerpo habla lo que la boca calla. Eso es a grandes rasgos. Se le llama biodecodificación. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, más que un malestar físico tengo un malestar emocional".

Respecto al reiki tibetano, en esta técnica Almendra revisa los siete canales energéticos del paciente. Estos tienen que ver con las raíces (piernas), creatividad (vientre), fuerza de voluntad o autoestima (estómago), amor incondicional (pecho), cambios (garganta), intuición o juicios (cabeza) y la conexión con la divinidad (coronilla).

"Básicamente en toda la terapia trabajo cómo llegar desde tus raíces hasta una conexión con tu divinidad. Yo lo llamo Dios, pero lo puedes llamar como tú quieras".

Una sensación presente en la actualidad es el miedo. La incertidumbre de un mañana ha irrumpido en la rutina de la sociedad. Para la terapeuta, esto supone un sentimiento capaz de bloquear al ser humano, pues llega y lo paraliza, cambiando su polaridad hacia una dirección negativa.

La resistencia al cambio también es producto de este temor. Ante los ojos de García, las personas no se han cuestionado qué pueden hacer para crear una nueva realidad. El miedo es una desconexión de la fuente de la vida.

"No se nos olvide que somos una conciencia colectiva. Lo que está pasando es la creación de lo que nosotros mismos hemos realizado con nuestra conciencia. Yo creo firmemente que lo que tú pienses repercute en la creación de lo que estamos viviendo ahora. Todos somos creadores. La mayoría le echamos la culpa al presidente o a Dios, no retomamos ese poder. Eso es tener miedo: no darte cuenta de que eres el creador de tu realidad".

A través de esta técnica, el paciente puede conectar con sus siete canales energéticos.

El miedo es un sentimiento que paraliza al ser humano.

Los masajes también son herramientas para que las emociones fluyan por el cuerpo.