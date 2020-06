Cierran bar Ponciano de Torreón pese a reconversión

Adriana, propietaria de un restaurante bar de la calle González Ortega, denunció que inspectores del municipio le clausuraron la noche del pasado jueves, a pesar de que ya hicieron la reconversión para operar con mayor venta de comida que de bebida y que se tenían los "vistos buenos" del estado y el Ayuntamiento.

"Ya nos habían checado del estado y del municipio, nos dieron luz verde, reinventamos nuestro menú para tener un 60 por ciento de alimentos y 40 de bebidas, se estaban respetando las normas sanitarias, fue una clausura de forma arbitraria y hasta el acta está mal redactada", dijo.

Al respecto, Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), explicó que, en base a lo que se ha acordado en las reuniones del estado y el municipio con los bares y restaurantes, los negocios con ese giro todavía no están autorizados a operar, pues el Subcomité Regional de Salud debe determinarlo, por lo que ello podría tomar al menos 15 días más.

"Hubo varias reuniones para unificar criterios, con el gobierno del estado, con el municipio, estuvieron los representantes de los bares, se hizo una lista de los establecimientos que buscarían cambiar su forma de trabajar, porque eran más bares que restaurantes, entonces, la condición fue que vendieran más comida que bebida", comentó.

Consideró que la confusión radica en que a los negocios en mención se les ha hecho visitas de revisión por parte del estado y el municipio, pero esto es para darles oportunidad de que cumplan con todo el protocolo y, en caso de que no, puedan adelantarles los detalles a solventar, sin embargo, indicó que esto no significa que ya puedan abrir, sino hasta que lo determine el Subcomité.

"Lo palomean, tanto el estado como el municipio, que ya está en condiciones, pero todavía no hay una autorización de parte del Ayuntamiento ni del Subcomité, todavía no se ha dado la apertura, si estos bares abrieron, entonces obviamente les iban a cerrar, porque todavía no tienen la autorización", explicó.

Indicó que si ya tienen el "visto bueno", es un proceso solventado, pero esto no significa que ya puedan abrir, pues esto dependerá de las cifras de contagios. Martínez Ávila dijo que fue a solicitud de la Canirac que se pidió esta supervisión a las autoridades para que los negocios pudieran adelantar sus procesos, que estén listos cuando llegue la autorización, pero afirmó que los bares aún no pueden abrir.3