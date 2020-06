En el olvido, camino a ejido La Purísima

Habitantes de los ejidos como Purísima, Coyote, El Fénix, Solima y otros se quejan del mal estado que guardan los accesos al ejido Purísima, de Matamoros.

La vialidad de acceso principal se encuentra en muy malas condiciones por lo que urge su rehabilitación pues por esta zona transitan unidades que transportan productos del campo, autobuses de pasajeros y automóviles particulares. De no brindarle el mantenimiento que requiere de urgencia, podrían presentarse lamentables accidentes viales, aseguran los vecinos de Purísima.

De hecho, han sido varios vehículos los que han sufrido deterioro principalmente en la suspensión o en las llantas, donde el desgaste es evidente.

Los habitantes esperan que el plan de obras que el municipio tiene para este año contemple la rehabilitación de esta importante carretera rural, que es una de las mas utilizadas.

La vialidad de acceso tiene años en total abandono, dijo Felipe García, quien es jornalero agrícola de una pequeña propiedad del ejido Purísima, quien expuso que él transita muy temprano por la mañana, casi a oscuras en una bicicleta, para dirigirse a su trabajo de regador y los conductores de unidades pesadas al intentar esquivar un bache, en dos ocasiones ha estado a punto de ser atropellado.

Dijo que sabe que el estado que guarda esta carretera no es exclusivo de Purísima pues hay otras carreteras rurales donde han habido volcaduras, como fue en el ejido Maravillas donde han fallecido personas y todo porque los vehículos no pueden estabilizarse. Expuso que para evitar que pase esto en Purísima, pide a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto y que actúen cuanto antes ya que las obras de este tipo hasta el momento no han llegado a la comunidad.