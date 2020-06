'Afores no se expropiarán'

El presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Ahorro para el Retiro (Amafore), Bernardo González, descartó que el Gobierno actual pretende expropiar las Afore e hizo un llamado a que se avance en la aprobación de una reforma que mejore las condiciones de retiro de los trabajadores en el país.

"Responder con lo que dice el mismo presidente, no más. Creo que nadie tiene que interpretar otra cosa. Esto es lo que el presidente señala: 'aunque aún no hay propuesta final, el objetivo será garantizar una pensión digna para las nuevas generaciones sin afectar las Afores ni el actual sistema", dijo González al retomar las palabras de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la reforma que pretende su Gobierno no es para meter miedo o quitar las Afore.

En un seminario virtual organizado por la Amafore, González dijo que es urgente que todos los actores involucrados, Gobierno, trabajadores, empresas, busquen mecanismos para fortalecer a las Afores, mejorar su servicio y dar mejores condiciones en el ahorro para el retiro.

"Algo que tenemos que hacer todos como sociedad es exigir que mejore el sistema de ahorro para el retiro, que mejoren las pensiones de todos los trabajadores. Hagámoslo construyendo sobre lo que ha costado 23 años erigir", dijo.

El directivo añadió que ya existen propuestas puntuales de reforma al sistema de pensiones del país que implicarán un esfuerzo de la sociedad para resolver la problemática del retiro en México, que en las condiciones actuales ofrece pensiones estimadas en un 30 % de su último salario para una gran cantidad de trabajadores.

Durante el seminario, especialistas del sistema de pensiones mexicano explicaron los riesgos de que se toque el ahorro de la misma forma en que lo hizo Argentina, quien revirtió el sistema de cuentas individuales, similar al que tiene México en la actualidad y utilizó los recursos para gasto corriente.