Casos de COVID-19 en Lerdo no van a parar: Salud

Aunque los negocios con actividades no esenciales cierren por un periodo de 15 días, los contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19) no van a parar en el municipio de Lerdo porque los epicentros de la pandemia en Coahuila y Durango son Torreón y Gómez Palacio, sumado a que muchos habitantes de Ciudad Jardín trabajan en aquellas ciudades.

Además, el director de Salud Municipal de Lerdo, Cecilio Medina Elizondo, consideró que a nivel regional, La Laguna está viviendo un crecimiento exponencial debido a que una gran parte de la población no está atendiendo las recomendaciones sanitarias.

El funcionario comentó que es urgente detener la letalidad en Ciudad Jardín y que desde su punto de vista, es importante que la población se atienda desde la aparición de los primeros síntomas como la hipertermia (aumento de la temperatura) y cefalea (dolor de cabeza) para disminuir el contagio en un 60 por ciento, bajo supervisión médica.

Para el funcionario, el uso de antiinflamatorios puede salvar la vida de las personas y agregó que: "Nos queda claro que es un problema respiratorio, empieza con tos, dolor de garganta, porque inflama la faringe, la nasofaringe, la tráquea, los bronquios y después llega a los pulmones, la gente que se muere es por eso, porque hay cambio de oxígeno, con bióxido de carbono, si nosotros metemos antiinflamatorios desde el principio, no se va a morir ese paciente", subrayó.

Medina Elizondo indicó que la enfermedad del coronavirus es una coagulación intravascular diseminada y que "si damos antiinflamatorios no se van a inflamar los vasos. El virus no provoca trombos ni coágulos, se producen al final, porque se inflaman los vasos, si le metemos un antiviral como la intervectina va a mejorar, si vemos que en cuatro o cinco días no mejora ya está una bacteria alojada y habría que dar antibióticos".

Más casos

Hay preocupación: *El director de Salud Municipal de Lerdo manifestó su preocupación ante el incremento de casos positivos de coronavirus. *El funcionario municipal pide a la ciudadanía no estigmatizar a todas aquellas personas que han contraído el virus. *Dijo que la población no está atendiendo las recomendaciones sanitarias, tales como el uso del cubrebocas y la sana distancia. También se siguen detectando reuniones masivas.