Neto: la nueva voz del

A sus 22 años, el cantante Neto Bernal ya puede presumir que la prestigiosa revista Billboard lo ha recomendado como uno de los artistas a seguir en esta cuarentena, algo que no cualquiera logra.

El cantante está feliz, por eso y porque recién lanzó su nuevo material discográfico Después de hoy, cuyas canciones han registrado una gran cantidad de streams en Spotify.

Tanta emoción, la compartió con El Siglo de Torreón a través de una charla telefónica que se realizó desde su hogar en Mexicali, Baja California, en donde se ha mantenido en cautiverio con su familia por la pandemia del COVID-19.

"Estoy muy contento por el apoyo que está teniendo este nuevo disco que hicimos con mucho cariño. Habíamos sacado sencillo tras sencillo y ahora pues ya salió todo completo. Hay muy buenos comentarios sobre los tracks de la placa", comentó.

La rola que actualmente promueve Neto es Presúmeme, cuyo video ya casi llega al millón y medio de visualizaciones en YouTube a tres semanas de haber llegado a la plataforma.

"Es una melodía para cantársela a la muchacha que ya terminaste con ella y le estás presumiendo que ya estás con alguien más, con alguien que te hace más feliz. La historia, creo, es muy original".

Con un tono pícaro, el joven intérprete reveló que desde "morrillo" ha sido muy enamoradizo lo que le ha generado ciertas vivencias que se han transformado en canciones.

"Por ejemplo, Después de hoy, que da título al disco, es una rola de mi autoría que escribí hace dos años después de una desilusión amorosa. Me gusta que la gente conozca mis sentimientos por medio de mi música".

En 2018, Neto Bernal dio a conocer su segundo disco llamado Con una sonrisa. Arrojó varios cortes, pero el que más arrasó fue Si quieres, un cover de Juan Gabriel, el cual llegó al tercer lugar en el chart regional de Billboard.

"Estoy muy agradecido con Juan Gabriel, quién iba a pensar que una canción de él, me iba a dar tanto éxito. Juan Gabriel dejó un gran legado y yo lo admiraba y lo admiraré por siempre".

Bernal comentó que se siente agradecido con la revista Billboard porque se fijó en su propuesta y la recomendó, tanto en su portal como en sus redes sociales.

"Me siento bendecido porque llevo cuatro años de carrera y en poco tiempo hemos logrado muy buenos resultados. No pienso quedarme quieto, voy a seguir trabajando para que mi propuesta llegue a más sitios".

En cuanto a la razón por la que eligió el regional mexicano, el nacido el primero de octubre de 1997, sostuvo que el gusto lo heredó de sus padres y lo ha hecho suyo.

"A mí me gusta mucho este género, considero que esto viene de los padres, si tu papá escucha música en inglés tu aprenderás música en inglés y si escucha el regional mexicano es lo mismo y así fue, a mi papá siempre le gustó la música mexicana".

"Yo crecí escuchando a Vicente Fernández, al mismo Juan Gabriel y todos los artistas mexicanos y cuando decidí ser cantante por eso decidí este género", detalló el chico.

Neto indicó que en su camino ha enfrentado distintos obstáculos, desde pequeño empezó a prepararse para ser mejor cada día y aunque vivió momentos difíciles en donde no consiguió realizar sus metas, nunca se rindió hasta lograrlo.

"Desde muy pequeño me he preparado, yo comencé en concursos de canto en Mexicali a los cinco años y no ganaba y yo quería ganar pero había niñas de 12 y no ganaba nunca, incluso una vez lloré creo, porque no podía ganar, pero mi papá me enseñó a que si quería ganar debía prepararme mejor, año tras año concurse y fue hasta los 11 años que gané el segundo lugar, esto en Pequeños gigantes", recalcó.

Sobre el confinamiento, Neto Bernal señaló que ha estado con sus papás. Desea de todo corazón que el COVID-19 pierda fuerza para que la humanidad poco a poco se restablezca. "Me la he pasado creando e ideando cosas nuevas para lo que venga más adelante. Tengo canciones ya grabadas que iré sacando en los próximos meses. Dios quiera que esto termine pronto", puntualizó.