Niega alcalde de Torreón alza en hechos delictivos

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, negó que se estén registrando alzas en los hechos delictivos de la ciudad, además descartó que se tenga un relajamiento en la vigilancia preventiva, tal como lo sugirió ayer jueves el titular del Consejo de Seguridad en Torreón, Sergio García.

Zermeño lamentó que se registren en Torreón situaciones como asesinatos, robos armados a viviendas, negocios y a personas, pero reiteró que se trata de hechos puntuales que no reflejan un alza en la incidencia, por lo que hizo un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía, así como de las cámaras empresariales y consejos consultivos, de quienes, dijo su opinión es "muy respetable".

¿Qué mensaje le da a la ciudadanía y a los empresarios?

“Que a pesar de esos hechos puedo decir que todos los índices delictivos han disminuido, todos, incluyendo homicidios, asaltos a casa-habitación, asalto a negocios, a personas, todos los delitos hasta el momento han disminuido, esa es la realidad, puede haber un hecho, dos, tres, cinco, muy lamentables, que quisiéramos que no pase nada”.

El alcalde dijo que en ningún momento se ha detenido la vigilancia policial en todos los sectores de la ciudad, además de que existe la coordinación necesaria con otras autoridades para evitar que en próximos meses se registren repuntes en ciertos delitos, esto derivado de la afectación económica que trajo la pandemia del COVID-19, a nivel nacional y local.

“No, yo espero que no, esa es parte de nuestro trabajo, la policía sigue trabajando, sigue teniendo rondines, seguimos buscando que haya mayor seguridad en la ciudad, pero yo no puedo evitar que suceda una cosa y se alarmen y una persona hable en nombre de no sé cuánta gente, es la opinión muy respetable”.

Las declaraciones del alcalde ocurrieron una hora antes de que se registrara un doble feminicidio en la colonia Abastos de Torreón, hechos que generaron una intensa movilización de corporaciones y autoridades, pero de los que hasta este mismo viernes en la tarde no se reportaban detenidos.

