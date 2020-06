Es increíble ver progresar a Andrade en la WWE: Drew McInty

Ser extranjero en la empresa WWE no es un obstáculo para llegar a ser el mejor, y el escocés Drew McIntyre es un ejemplo de ello.

Tras varios años de ir y venir en el emporio luchístico, ahora es el máximo campeón, cetro que defenderá el domingo en el evento "BackLash" ante Bobby Lashley.

Una cita en la que otro foráneo, pero de origen mexicano, Andrade (la Sombra en el CMLL), subirá al enlonado con el objetivo de recuperar el cetro de Estados Unidos.

Así que en cierta forma, hay algo que los encuentra en algún lugar del camino llamado lucha libre, y McIntyre así lo entiende. "(Andrade) es un fenómeno, los mexicanos nacieron para la lucha. Es claro cuando estás en el ring con ellos lo buenos que son. Es increíble y estoy emocionado de verlo progresar en la compañía", compartió en videoconferencia con medios internacionales.

Aunque no es el único mexicano que atrapa su atención, desde lo más alto de su reinado, ha percibido a un regio que da pasos grandes en la compañía estadounidense. "Ángel Garza es tan talentoso y carismático, ambos representan bien de dónde vienen".

Un origen alejado en la geografía pero con el que Drew se identifica. "Sé que si alguien tiene el talento, no importa de qué país eres, vale más tu experiencia y así lo vas a lograr".

Recorrido que tiene al británico en la cima, hasta donde los más grandes irán a buscarlo. "Derroté a Brock Lesnar en cinco minutos y el título merece un combate como este (ante Bobby Lashley). Me he enfrentado al verdadero Lashley fuera de WWE, y ahora tengo una oportunidad de hacerlo después de un tiempo de adaptación. Cuando estaba con Lio Rush o con Lana no era el verdadero Lashley. A pesar de todo, voy a ganar y voy a seguir como campeón", advirtió.

McIntyre va más allá y acepta que a Lashley le gustan los titulares, "me gustaría decirle que es un gran competidor y que estoy convencido de que será una guerra total pero también que llevo los últimos once años luchando por esto, que pasé de ser el elegido a ser despedido y tuve que volver a arrastrarme y escalar hasta llegar a ser campeón de WWE".

Drew luce confiado y se da tiempo para futurear sobre un posible rival en 'SummerSlam'. "Creo que (Randy) Orton es a quien me tengo que enfrentar. Podría ser una historia interesante. Lo que pienso es que en 10 años seguiré siendo campeón mundial, habré tenido un súper show individual en cada país del mundo y seré el presidente del mundo entero".

Hasta sueña con que el tiempo le dé una oportunidad contra el Undertaker, a quien no ha perdido de vista en su documental de 'The Last Ride'. "Es asombroso. Ver a Undertaker hablar fuera de su personaje demuestra el gran trabajador que es, estuve en la grabación del documental y es increíble. Él ha estado hablando en cada episodio que se jubilará, pero realmente espero que aguante un poco más".