Charlotte quiere comenzar la dinastía Andrade Flair

Tras comprometerse el pasado Fin de Año con el luchador lagunero, Andrade Almadas, Charlotte Flair reveló el deseo de ambos por tener hijos.

Fue durante una entrevista en el programa Better Together with María Menounos donde la hija del legendario luchador, Ric Flair, habló de sus planes sobre formar una familia con el gladiador mexicano.

“Yo estaba como, ‘Meny, quiero tener hijos’, y él estaba como ‘Ok, estoy listo.’, sí, lo está, pero simplemente, no sé, ¿cuándo es el momento adecuado?, ¿me estoy viendo en corto tiempo sin tratar de alcanzar cosas grandes?”.

Ashley, su nombre real, dijo que en definitiva quiere tener más de tres o cuatro hijos con Andrade.

“Definitivamente quiero tener hijos, quiero todo el cuento de hadas, quiero tres o cuatro niños, quiero todo. Es sólo que no sé cómo. Realmente quiero intentar ser una figura de acción de una película, pero no sé cómo escribirla”, expresó.