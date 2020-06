Alex Fernández quiere conquistar a los laguneros

Su abuelo, Vicente Fernández, y su padre, Alejandro, han conquistado a La Laguna a través de los años gracias a sus canciones y ahora, es Alex, quien tiene ese cometido.

El heredero de los Fernández promueve el tema, El tiempo no perdona, en lo que se prepara para volver a los escenarios cuando las condiciones de salud sean buenas y así lo permitan. Desea que esta región sea uno de sus primeros destinos.

"Mi papá y mi abuelo son muy queridos en la Comarca Lagunera, sé que incluso el palenque de la Feria de Gómez Palacio se llama Vicente Fernández. Estamos viviendo tiempos complicados por esta pandemia del COVID-19, pero cuando los conciertos se reactiven espero cantar en sus tierras y ganarme también su cariño", dijo.

Alex Fernández platicó con El Siglo de Torreón de la melodía que ha sido muy bien recibida en las plataformas digitales y que además, según constató, se la dedica a su padre.

"A la gente le gustó El tiempo no perdona ya que he visto comentarios muy positivos en las redes. En este mes de junio se celebra a los padres y qué mejor que cantarles esta rola. La letra es muy emotiva", manifestó.

De acuerdo con el cantante, el video oficial de la melodía retrata a la perfección la relación que lleva con su padre. Dijo, que cuando lo vio por primera vez lloró de emoción.

"Si no han visto el clip, véanlo y disfrútenlo, es como una animación. A mí se me salieron las lágrimas en el momento que lo vi cuando quedó terminado. Me siento muy afortunado de contar con estos grandes maestros (Vicente y Alejandro)", sostuvo.

Muy entusiasmado, el nacido en Guadalajara comentó que cuenta con gran cantidad de anécdotas con el intérprete de Como quién pierde una estrella y durante la charla confesó una de ellas.

"Con mi papá he pasado muchísimas cosas. Una vez, los dos íbamos montando un caballo y entonces la silla poco a poco se empezó a desajustar y debido a eso nos caímos los dos juntos, uno encima de otro. Al principio nos asustamos, sin embargo, enseguida reímos como nunca".

Tras hablar de su padre, Alex le echó flores a su abuelito, una de las leyendas vivientes de México. Para el joven, el llamado "Charro de Huentitán" ha sido un gran cómplice en su carrera.

"Mi abuelo ha sido mi manager, está manejando mi carrera. Mi abuelo fue el que me lanzó y aunque él es quien ve mis grabaciones y fechas, mi papá también se encuentra al pendiente".

Al tener unos seres queridos tan famosos y exitosos, Alex Fernández comentó que en ningún momento se ha sentido presionado por hacer méritos iguales o superiores a los de ellos.

"Admiro lo que mi papá y mi abuelo han realizado. Son unas leyendas y solo siento admiración hacia ellos. Es un honor para mí seguir con la dinastía y este legado. Voy bien y en lo personal solo me enfoco en disfrutar lo que hago y en que a mis seguidores les agraden mis temas".

Alex lanzó hace unos meses el disco Sigue la dinastía, el cual le dio una gran cantidad de satisfacciones como conocer varios sitios del país y ubicarse en las listas de popularidad gracias a canciones como Te amaré.

"Es un álbum que grabamos con mucho amor y cariño. Ver los buenos resultados que tuvo nos dio felicidad y motivación. Ya tenemos preparado un nuevo disco, solo estamos esperando que pase la pandemia para salir con lo que tenemos. Uno de los temas que vendrán es El tiempo no perdona".

Durante este confinamiento, el joven intérprete pasa tiempo con su familia, algo que ha disfrutado al máximo. Expresó que toda la familia se encuentra bien y con ganas de que el encierro acabe.

"Al estar todos encerrados y conviviendo, hemos valorado mucho que estamos bien, juntos y pasando tiempo en familia. Había algunos malos entendidos en la familia y se arreglaron. Estamos mejor que nunca gracias a Dios".

"Hemos tomado el lado positivo de las cosas. Espero que todo esto nos sirva para que nos volvamos mejores seres humanos y que quienes se hayan contagiado de COVID-19 logren vencer el virus", puntualizó.