Se agudiza falta de agua potable en San Pedro

El municipio lleva ya varios días sin agua potable en la red pública, la baja presión es tal que la ciudadanía ya se encuentra muy molesta y a través de redes sociales han externado su inconformidad porque en ninguna parte del municipio se cuenta con suficiente abasto de líquido. Actualmente no llegan mas de 20 litros de agua por segundo a la cabecera municipal.

El Ayuntamiento informó que debido a que es demasiado poca la presión de agua potable por parte del SIMAS se mandó realizar un estudio con una empresa externa y se determinó que hay robo de líquido pues la cantidad de agua que se extrae de los pozos es mucho menor en comparación con la que llega a la cabecera municipal.

La alcaldesa Patricia Grado Falcón dijo que el problema de baja presión también lo tiene en su domicilio particular.

Hay personas que aseguran que no llega el agua porque se las venden a propietarios de nogaleras y de otros cultivos. Las quejas son de diferentes sectores de la población, incluyendo el Barrio San Luis, donde desde hace 20 días no tienen agua. El mismo caso es en la Colonia Lázaro Cárdenas.

En la Colonia Agua Nueva es el mismo problema al igual que en la colonia Luis Donaldo Colosio. El problema de la baja presión de agua potable y en muchos casos la falta total de líquido ya es general.

"El compromiso que hicimos desde un principio sigue latente y vigente por parte mía hacia la ciudadanía. No hemos bajado el nivel de responsabilidad de ocupación y cuando empezamos a tener las temporadas de calor y me empiezo a dar cuenta que baja el agua empezamos con maniobras para tratar de redistribuir los volúmenes de agua pero hoy me preocupa el doble", dijo la alcaldesa.

Al inicio de la administración se realizaron mantenimientos a los pozos de agua potable: "Y logramos recuperar un muy buen volumen de agua y hablo aproximadamente de 200 litros de agua por segundo y esta cantidad nos permitió a los sampetrinos transitar toda la temporada de calor y el nuevo pozo se sumó", dijo la autoridad.

La autoridad dijo que efectivamente el problema actual es el robo de agua, situación que ya se investiga: "Trajimos un equipo de expertos que traen un aparato mediante el cual pudimos abrazar cada uno de los ductos desde el origen de los pozos de agua e ir midiendo cuánto era el agua que estaba pasando en diferentes trayectos y la sorpresa es que nosotros seguimos produciendo la misma cantidad de agua que el año pasado 210 litros de agua por segundo que debería ser suficiente para los sampetrinos pero hay tramos en donde se baja hasta 50 y lo triste y lo preocupante es que está llegando 20 litros de agua por segundo la cabecera municipal, es decir hay un robo brutal de agua", dijo la alcaldesa Patricia Grado.

La autoridad dijo que a partir de este viernes van a liberar toda la línea y mencionó que el nuevo pozo que les va a dar el Gobierno del Estado dentro del programa Vamos a Michas entrará en funciones aproximadamente en 15 días.