Optimismo para el beisbol mexicano

Regresar al diamante para jugar la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol, es el anhelo del presidente de los Algodoneros del Unión Laguna, Guillermo Murra Marroquín, quien aunque es optimista respecto a la realización de los juegos, dejó en claro que lo primordial es la salud y no se cantará el "Playball", hasta que se tenga certeza de la seguridad sanitaria de peloteros, coaches, aficionados y todos los implicados en la práctica del beisbol profesional.

En una plática remota con El Siglo de Torreón, el presidente ejecutivo de la organización Guinda compartió el optimismo que existe entre los directivos de la LMB para llevar a cabo la temporada, siempre y cuando las autoridades indiquen que es prudente realizar espectáculos masivos, ya que la campaña se jugará con aficionados en los estadios o simplemente, no se jugará. Murra aceptó que los equipos de la liga perderán dinero aún y cuando se lleve a cabo la campaña, pero la convicción de los directivos es jugar para encontrar al campeón de la campaña 2020.

TODOS DE ACUERDO

Para el 7 de agosto, se programó el inicio de la temporada, lo que se mantiene por parte de los presidentes de equipos: "hace un par de semanas tuvimos una reunión de consejo vía Zoom y se tomaron dos decisiones importantes, la primera es que todos los equipos quieren jugar, porque habían salido declaraciones de que algunos preferían parar un año, pero fue unánime el deseo de jugar, todos extrañamos el beisbol. Además, se votó por un escenario que ya se tenía platicado, que es empezar el 7 de agosto una temporada de 48 juegos, fue aprobado de forma unánime, así que ya sabemos cuándo y cómo vamos a jugar, lo único es ahora esperar que la pandemia nos lo permita y que las autoridades sanitarias consideren que es prudente jugar, sin poner en riesgo a aficionados ni jugadores, ese es el punto decisivo, sí traemos muchas ganas, sí extrañamos de manera impresionante cantar el "playball", pero nunca vamos a poner antes de eso, la salud de la gente", sentenció el directivo.

En apenas su segundo año de gestión, Guillermo ha tenido que aprender rápido a tratar con peloteros y coaches, situaciones que no están en sus manos, como la prolongación de la inactividad, por la pandemia: "estuvimos muy desconcertados, con una de las peores crisis de los últimos 100 años, una pandemia tan dura, todos tenemos qué perder, pero también tenemos que sacar lo bueno, como la paciencia, la convivencia en familia, es algo de lo que les digo a los peloteros, si alguien tiene ganas de que esto empiece, soy yo, porque el año pasado tomamos al equipo seis semanas antes de empezar la temporada y ahora todos dedicamos muchísimo tiempo, los jugadores, el mánager estaban muy ilusionados, pero nos queda tener fe, ser optimistas y si por algo no llega a haber temporada, hacernos fuertes y buscar no vernos tan afectados, para esperar que el otro año se nos pudiera dar. Pero ahorita estamos con todo el optimismo y la fe de que sí se pueda jugar".

PERDERÁN DINERO

La crisis del COVID-19 ha afectado el bolsillo de empresas y personas en todas las escalas, el beisbol profesional no es la excepción: "la verdad es que se va a perder dinero. No nada más los Algodoneros, sino todos los clubes, por eso se llevó a cabo la votación, porque había un tema financiero y de negocios, es cierto que la pasión es el deporte, pero la estructura financiera está atrás y sí se va a ver muy golpeada, como la mayoría de los negocios en México y en el mundo. Como propietarios, votamos que estamos dispuestos a tener una temporada con pérdidas financieras", aceptó.

ACEPTAN REFUERZOS

El Unión Laguna no está cerrado a sumar refuerzos al roster que actualmente tienen, ya que en ligas menores se están dando recortes masivos de jugadores y algunos podrían venir a trabajar en la LMB, aspecto al que Murra no está ajeno: "aún no hay fecha de cierre de registros, está en función de cuando inicie la pretemporada, que se plantea sea en la segunda quincena de julio. Nosotros vamos día a día, el miércoles se realizó el draft de las Ligas Mayores y estuvimos atentos, me mandaron un reporte de los mexicoamericanos, los que pudieran venir, desde jugadores colegiales. Tenemos un equipo de expertos que están muy atentos a todo lo que pasa, todos los días, así que el equipo no está conformado, hasta el último día en que tengamos derecho de hacer movimientos, te podría decir que al 90 por ciento ya está el roster, pero si sale algo muy atractivo, claro que podríamos considerarlo".

Las mejoras realizadas al estadio de la Revolución han quedado prácticamente terminadas, a espera de tener fechas exactas para pulir los últimos detalles: "ya tenemos básicamente todo listo, le paramos poquito para ver el banderazo de la fecha de inicia, dejamos pendientes retoques de pintura y cosas así, pero lo importante ya quedó, son las butacas de piel, los dug out, la nueva área de comida, el bar a nivel de campo, los vestidores que quedaron impresionantes, me atrevo a decir que están entre los tres o cuatro mejores de México", advirtió.

A LOS AFICIONADOS

Finalmente, Guillermo Murra Marroquín invitó a los aficionados a seguir extremando precauciones y quedarse en casa, para cuando llegue el momento de regresar al estadio, puedan unirse a la fiesta del beisbol: "cuídense, más ahorita que estamos en una situación de riesgo alto. Quédense en casa, manténganse a salvo, lávense las manos, usen cubrebocas, si hacemos lo nuestro, vamos a lograr que disminuyan los riesgos de contagio. Ya se les extraña, queremos darles un equipo sumamente competitivo, ya tenemos el estadio más icónico de México y lo hemos ido dignificando porque la afición se lo merece, siempre ha sido muy fiel y mi mayor objetivo es llegar a ese campeonato. Yo lo único que les pediría es que si las medidas nos lo permiten, si se llega a cantar "playball", vayan a festejar, porque son parte primordial del equipo, de nuestro 80 aniversario y todo esto no tiene sentido sin afición, a diferencia del futbol que se puede jugar sin gente por contratos de televisión y otros temas, nosotros dijimos que sin la afición no va, porque se trata no solamente de lo financiero, también de lo emotivo y es nuestro cumpleaños 80, entonces si se logra, queremos tener una fiesta en el estadio, llenarlo a la capacidad que nos permitan las autoridades, siempre siguiendo los protocolos para que se sientan a salvo, no vamos a escatimar en eso", sentenció.

La entrevista completa está disponible en el podcast de El Siglo de Torreón, a través de la aplicación Spotify.