Bancos estrangularon con préstamos a las economías: Joseph Stiglitz

Las crisis demostraron que parte de las distorsiones que hay en los mercados están en el sistema bancario privado porque en su mayoría pretenden tener ganancias en el corto plazo, lo que estrangula a las economías de los países de forma nada racional, dijo el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph E. Stiglitz.

El profesor de la Universidad de Columbia dijo que hay muchos países que quedaron sobre endeudados por las condiciones a las que se les dieron los préstamos.

Durante la transmisión del Banco de desarrollo de América Latina CAF con motivo de su 50 aniversario "Claves para repensar el presente y futuro de América Latina", Stiglitz dijo que el sistema financiero "del sector privado trata de estrangular a los países de modo irracional, y no solo esto es inhumano, esto socava la recuperación que puede llegar a obtenerse".

El también exvicepresidente y execonomista en jefe del Banco Mundial explicó que "el sector privado es corto de vista" y pretende tener resultados en el corto plazo en lugar de pensar en tener retornos de inversión en el largo plazo.

"Los acreedores se han opuesto al desarrollo de un buen marco humano y racional para la restructuración de la deuda", pues aún y cuando, en 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó una serie de principios, pocos países acreedores redujeron sus lineamientos de cobro.

En parte porque "creyeron que estaban en una situación donde habían prestado demasiado y la restructuración de la deuda se manejaría como ellos la establecieran".

El problema es que "el sector privado ha estado en una situación inhumana y fallida a la hora de reestructurar la deuda", comentó.

Esto muestra que las "finanzas privadas del sistema bancario está en el centro de estas distorsiones", porque muchos inversionistas, en lugar de invertir a largo plazo, interponen intereses a corto plazo, sin pensar en los retornos sociales.

Para el economista, las crisis económicas y los problemas financieros mostraron las fallas en el mercado, por lo que ahora debe entenderse que para balancear esos problemas es necesario contar con política industrial, acciones contra el cambio climático, tener una banca de desarrollo que realmente apoye a los países a enfrentar sus problemas financieros.

Afirmó que hace 25 años, "bajo la influencia del neoliberalismo y la idea de que el mercado resolvería los problemas del desarrollo, los bancos de desarrollo se veían con escepticismo, porque se creía que los mercados resolverían las fallas, pero las crisis económicas y los problemas financieros permitieron que viéramos los límites de mercado.

"Es momento de implementar políticas industriales porque ahí se pueden abordar las fallas del mercado; al mismo tiempo deben de tenerse bancos de desarrollo que apoyen el crecimiento y políticas que mitiguen el cambio climático porque hasta el momento "los esfuerzos han sido inadecuados".

Economías mal paradas

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, explicó que el COVID-19 actúa como un gran enemigo que pone en serias dificultades a las economías de América Latina. Por ejemplo, de no haber una segunda ola de contagios, Argentina terminará el 2020 con -8.5 por ciento del PIB, México con -7.5 por ciento y Brasil de -9.1 por ciento.

La crisis sanitaria que generó la pandemia por COVID-19, además de que tomó por sorpresa a las economías latinoamericanas, puso en evidencia los problemas estructurales que ya tenían, los bajos niveles de crecimiento, la vulnerabilidad que tienen al depender de materias primas, entre otras cosas.

Consideró que esta crisis no derivó de una falla en un sector de la economía, no fue el sector financiero como ocurre muchas veces, sino que se decidió parar la economía para combatir el virus. Por ello, dijo, lo más importante actualmente es no caer en el falso dilema entre reactivar la actividad productiva y atender la crisis sanitaria, sino que debe atenderse tanto el tema del virus como la recuperación.