'Ya nos urge que nos caiga algo de dinero', dicen tianguistas de Torreón

La Dirección de Plazas y Mercados de Torreón llevó a cabo durante el jueves una operación "piloto" del tradicional tianguis de FOVISSSTE La Rosita en el marco de la reapertura económica que se tiene en la Comarca Lagunera.

Minutos antes de las ocho de la mañana, los inspectores del Municipio acudieron a la calle De las Gaviotas del sector y junto con los comerciantes ambulantes desplegaron los puestos con una mayor distancia entre sí, además instalaron cuatro filtros de revisión sanitaria, letreros, dispensadores de gel antibacterial en cada lugar y entregaron cubrebocas a todos los vendedores.

"Tenemos unos tres meses sin trabajar, viviendo de ahorros y préstamos, ya nos urge que nos caiga algo de dinero, todos tenemos familia y pues nadie nos perdona nada, ni un pago...Esperemos que ya la otra semana nos digan que podemos trabajar otra vez", indicó María Rosa, una de las locatarias que regresó al tianguis este jueves.

Por su parte, el titular de Plazas y Mercados en Torreón, Luis Alberto Mendoza, confirmó que el piloto del tianguis en FOVISSSTE La Rosita es a manera de "ensayo", de acuerdo a las determinaciones que se tomaron el miércoles en el Subcomité Técnico de Salud de La Laguna, en el que se anunció que se analizará la posibilidad de extender las reaperturas de diversos giros, tianguis y restaurante bar, principalmente.

"En el tema de tianguis por la cuestión de aglomeraciones ha estado suspendido, eso no quiere decir que no hemos seguido trabajando de la mano de los tianguistas, viendo las situaciones de protocolos para poder, en su momento, reactivar la situación... Esto que estamos viendo el día de hoy es un piloto, para ver si las condiciones se van a acomodar y ver cómo va a estar la nueva realidad, a partir de esto ya se revisaron los protocolos y se tendrán que ir cumpliendo algunas situaciones", explicó.

El funcionario indicó que en caso de aprobarse la reactivación de los tianguis en general, se deberán modificar las dinámicas de cada punto y tener medidas estrictas de higiene, de lo contrario se procederán a las clausuras.

Mencionó que todos los clientes y vendedores deberán tener en todo momento su cubrebocas, guardar la distancia social, mesas y sillas para consumir alimentos en el lugar no estarán permitidas, tampoco eventos de esparcimiento como juegos de lotería o atracciones infantiles. Antes de que los clientes revisen la ropa o cualquier artículo deberán aplicarse gel antibacterial, no se tendrá acceso a niños, además de que habrá en todos los casos puntos de revisión de la temperatura.

Será durante la próxima semana cuando el Subcomité Técnico de Salud de La Laguna determine si regresan formalmente o no todos los tianguis en la región, así como otros giros pendientes de operar.

En tanto, Mendoza lanzó un llamado para todas las personas que tengan la intención de acudir al tianguis de FOVISSSTE La Rosita en caso de que se apruebe su operación en los próximos días.

"La gente que tenga la seguridad de que van a venir a un lugar donde se cumplen con los requisitos que se tienen para mayor garantía de su familia y de la sociedad... hoy (jueves) es el prototipo, es el piloto, nada más para ver si estas situaciones van a funcionar y cómo van a funcionar, para ver las distancias, que no haya aglomeraciones, esto tendrá que ser replicado en todos los demás tianguis, el fin de semana no hay tianguis, esto es una excepción, mañana no hay tianguis, hasta que se revisen protocolos, una vez que se revisen protocolos en conjunto, Gobierno del Estado y Municipio, entonces podrán dar la anuencia para que puedan funcionar los tianguis", señaló el titular de Plazas y Mercados de Torreón.