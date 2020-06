Abren plazo para Universidad del Bienestar en Madero

A partir de ayer se abrió el plazo para el registro de aspirantes de nuevo ingreso a la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez" en Francisco I. Madero, cuyas instalaciones en su primera etapa registran un avance del 70 por ciento.

Sus instalaciones se construyen en terrenos del ejido Hidalgo y constituye un lugar estratégico para que puedan estudiar jóvenes de los municipios de Tlahualilo, Gómez Palacio, San Pedro, Matamoros y el anfitrión: Madero.

Los trabajos registran un avance del 70 por ciento, por lo que se considera que para el mes de agosto será entregada su primera etapa a las autoridades educativas y estar en condiciones de iniciar el próximo ciclo escolar, siempre y cuando la contingencia lo permita. Dicha institución fue uno de los compromisos de campaña del alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez.

La primera etapa consta de módulos de aulas, sanitarios, oficinas y auditorio. El edificio es construido con mano de obra de los habitantes de esa comunidad, participando alrededor de 50 personas, de acuerdo a la iniciativa del presidente de la República de generar empleos en los lugares donde se realicen las obras del Gobierno Federal.

Se cuenta con 175 alumnos en la carrera de Ingeniería en Procesos Agroalimentarios.

La fecha que se registren los aspirantes a ingresar a la Universidad estará abierta del 10 al 30 de junio del presente año. Como requisitos deben presentar copias de acta de nacimiento, CURP, credencial de elector, certificados de secundaria y bachillerato (obligatorios), 4 fotografías tamaño infantil y comprobante de domicilio, en las instalaciones de la Universidad ubicadas en carretera Madero-Lequeitio, kilómetro 6.3, de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde.

Mayores informes al Whatsapp 872 1148142 con el ingeniero Roberto Hernández. El 6 de julio inicia el curso propedéutico, obligatorio para todos los aspirantes.

No se presenta examen de admisión, no se cobra cuota de inscripción y no hay límite de edad para los interesados. Todos los alumnos reciben una beca mensual por dos mil 400 pesos.