Gorriarán busca la gloria con Santos

Un ejemplo de gran rendimiento y adaptación inmediata con los Guerreros del Santos Laguna, es el mediocampista uruguayo, Fernando Gorriarán, quien recién desempacado del futbol de Hungría, de inmediato demostró su categoría con la camiseta Albiverde, como si llevara muchos años jugando en la Liga MX.

La calidad en los botines, aunado a una entrega permanente sobre el terreno de juego, son características de Gorriarán que han conquistado a los aficionados laguneros, quienes ya lo han adoptado como uno de los jugadores más importantes del equipo. A través de su segmento "Guerreros a Fondo", el club Albiverde expuso en sus redes sociales oficiales, algo de la intimidad de "Nando", con el objetivo de que los aficionados laguneros pudieran conocer un poco más de cerca a este medio escudo que se ha convertido en pieza fundamental del esquema de Guillermo Almada.

SOÑÓ SER FUTBOLISTA

El nacido hace 25 años en Montevideo, Uruguay, recordó sus inicios en el futbol profesional y el anhelo que tuvo al asistir a ver a su equipo favorito, para luego convertirse en uno de sus jugadores: "sí lo soñaba, porque me críe con la pelota y con mi hermano jugando en Primera División, algo que creo que me ayudó mucho. Cuando era bebé, el salir en los brazos de mi hermano a jugar a la calle, fue una ayuda para ser lo que soy hoy en día, luego iba con mis hermanos a ver a River Plate, porque era el equipo de mi barrio, fueron cosas que me encaminaron a hacerme jugador", relató.

Gorriarán admira a jugadores como Xavi Hernández y Andrés Iniesta, dos piezas angulares de una época dorada del Barcelona y de la selección española, de quienes además del estilo de juego, trató de imitar la tranquilidad, algo que le ayudó el día de su debut, cuando tan solo contaba con 19 años de edad: "la verdad que ese fue un día muy largo, porque recuerdo que jugábamos en la noche y nos tocó concentrar, así que todo el día estuve imaginándome el partido que iba a jugar, el hacer todo bien, también un poco de estrés, pero sí lo disfruté porque fue un sueño que tuve desde chico".

AVENTURA EN HUNGRÍA

Aunque sus labores en la cancha radican más en aspectos de la recuperación del balón y proyección de sus compañeros, no es ajeno para Gorriarán el hacer goles, lo que demuestra al recordar bien su primera anotación como profesional: "sí, fue en el Parque Central contra Nacional. Fue un momento muy hermoso porque estaba toda mi familia ahí, siempre iban a verme a todos los partidos, y se lo dediqué a ellos, más que nada porque se cumplió el sueño de hacerle gol a un equipo importante de Uruguay… todo el sacrificio que hizo mi familia por mí y por comprarme un par de zapatos", confesó "Nando".

Un largo viaje llegó pronto para Gorriarán, al firmar por el club Ferencváros de la primera división de Turquía, donde el uruguayo brilló al ser campeón y el mejor jugador de la liga, pero la modificación de costumbres fue "un cambio rotundo, porque sabía que iba a estar lejos de mis amigos y de mi familia, el no compartir con ellos el día a día como lo hacía en Uruguay, pensé que iba a ser algo complicado, pero me encontré con un gran equipo, con latinos que me ayudaron mucho en el tema de la adaptación, siempre estuvieron a disposición. Mi familia siempre viajó. Fue una decisión que tomé en su momento y fue sumamente positiva".

SE SIENTE COMO EN CASA

La posibilidad de llegar al futbol mexicano y en específico a Santos Laguna, de inmediato ilusionó al mediocampista, quien no lo pensó dos veces para encontrarse con compatriotas: "me he sentido muy cómodo en Santos al tener a Brian (Lozano), a Octavio (Rivero), al profesor Guillermo Almada, que ya lo conocía tanto a él como a su idea de juego… Julio (Furch) me recibió muy bien desde el primer momento, siempre estuvo a disposición mía, todo eso ayuda a estar más tranquilo, a no sentir miedo a equivocarse porque sabes que están tus compañeros apoyándote", comentó.

"Nando" envió un mensaje a los aficionados y expresó su confianza en el equipo, además de la fascinación que siente por el Territorio Santos Modelo: "a verdad que agradecerle, primero que nada, por el apoyo hacia el equipo, hacia mi también. Es una afición muy fiel, me he dado cuenta de eso desde que estoy aquí, la gente es muy amable y confían en nosotros. No tengan duda de que siempre vamos a dejar todo en la cancha, porque estoy confiado de que tenemos el mejor plantel en México. Cuando el estadio Corona está lleno me encanta jugar así, con toda la gente a favor. La afición está siempre apoyándote y es algo muy positivo que tiene el club", culminó.