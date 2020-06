Cancelan marcha del Orgullo Gay en Torreón

La edición número 13 de la Marcha del Orgullo Gay en Torreón queda cancelada ante la pandemia del COVID-19. La celebración seguirá pero bajo otra mecánica. Será a través de un video en el que la comunidad podrá expresar el por qué están orgullosos de ser gays, lesbianas, trans, bisexuales, etc.

Raymundo Valadez Andrade, organizador del movimiento, confirmó la cancelación y descartó la posibilidad de que se llevara a cabo de manera virtual.

Valadez también descartó la posibilidad de que la marcha se pudiera recorrer para otra fecha, debido a la situación que se vive sobre todo en la región Lagunera a causa del COVID-19, cuyos casos positivos ya superan los 500.

Pero el celebrar esta fecha no se cancelará. Será a partir de esta fecha y hasta el 26 de junio que estará recibiendo videos de no más de un minuto y no menos de 30 segundos de duración, donde la comunidad LGBT de la laguna exprese el por qué están orgullosos.

Los videos se recibirán vía whatsapp en el 87-12-31-37-91.