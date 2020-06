Cancelan Marcha del Orgullo Gay en Torreón por pandemia del COVID-19

La Marcha del Orgullo Gay en Torreón se cancela ante la pandemia del COVID-19.

Se trata de la edición número 13, la cual se realizaría el tercer sábado del mes, es decir, este 20 de junio.

Raymundo Valadez Andrade, organizador del movimiento, confirmó la cancelación y descartó la posibilidad de que se llevara a cabo de manera virtual.

Pero el celebrar esta fecha no se cancelará. Y es que de acuerdo con el organizador y activista, será a partir de esta fecha y hasta el 26 de junio que estará recibiendo videos de no más de un minuto y no menos de 30 segundos de duración, en donde la comunidad LGBT exprese el por qué están orgullosos.

Los videos los subirá a su página de Facebook el 28 de junio Día del Orgullo Gar, y el que más reacciones de “me encanta” tenga, será ganador de unos tenis Converse edición especial de esta celebración.

Así mismo, anunció que reconocerá al periodista lagunero que durante todo un año, ha sido de apoyo para la comunidad. Pero también se “reconocerá” al periodista más homofóbico de la región.