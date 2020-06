Abogado pide no reabrir aún los Juzgados en Gómez Palacio

Los Juzgados en Gómez Palacio deben permanecer cerrados todavía para proteger la salud y vida de cientos de personas, hasta que las condiciones por el COVID-19 mejoren, declara Jesús Esparza Bejarano, expresidente del Colegio Regional de Abogados de La Laguna de Durango.

El abogado solicita al Consejo de la Judicatura del Estado, que no se deje presionar por las agrupaciones de abogados de la Capital del Estado, quienes pretenden la reapertura de los Juzgados en esa ciudad.

“Si hacen la repartura allá en Durango, pues a nosotros no nos compete y respetamos, pero sí pido que en Gómez Palacio no abran todavía, pues el edificio donde se encuentran los Juzgados no cuenta con las condiciones idóneas, no hay buena corriente de aire, existe sólo una puerta de entrada y salida y si llega una persona contagiada a los Juzgados, se contagian todos”, dice Esparza Bejarano, quien pide a las asociaciones de profesionales del Derecho, se manifiesten también.