'No podíamos tocarla', recuerda Violeta Isfel sobre Vanessa Guzmán

Luego de que Cynthia Klitbo declarara que Vanessa Guzmán es el “ser más despreciable con el que ha trabajado”, luego de que ambas compartieran cámara en la telenovela Atrévete a Soñar (2009). Ahora la intérprete de “Antonella”, Violeta Isfel, recordó cómo fue trabajar junto a la actriz.

“No podíamos tocarla (a Vanessa Guzmán), o sea, sí en las escenas”, dijo Isfel durante una entrevista vía llamada para el programa Suelta la Sopa, donde dejó claro que no toma ningún partido.

Asimismo, recordó una ocasión en la que iban a grabar una escena de la novela protagonizada por Danna Paola, en la cual Guzmán decidió abandonar el set y regresar a su camerino luego de que que le pusieran mal el microfono.

“Una vez me pasó en una escena que estaba ya en el set y los camerinos quedaban arriba de la casa y procuraban que ya fuéramos listos para que ya no tuviéramos que movernos. Ese día no recuerdo exactamente qué pasó, pero creo que le pusieron mal el micro, no sé cómo estuvo el rollo y ella decía: 'Ahorita vengo' y se iba hasta su camerino y allá le ponían el micrófono la gente o su asistente que la acompañaba y ya luego llegaba al foro”, contó.

Violeta lamentó que Klitbo tuviera malos entendidos con Vanessa.

“Si para Cynthia fue algo difícil lo lamento un montón, a mí no me tocó esa parte. Yo no tomo ningún partido. De pronto decías ¿qué estamos esperando? Y estábamos esperando a Vanessa porque tenía que ir hasta su camerino a ponerse el micrófono”, mencionó Isfel.

“No sé en qué momento de su vida Vanessa estuviera cuando grabamos Atrévete a soñar, entonces si para Cynthia fue la cosa más desagradable, qué duro. Creo que tener un compañero con el que no podrías volver a trabajar en tu vida debe ser muy difícil”, finalizó la actriz.