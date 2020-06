Preocupa al CLIP salud en escuelas de Coahuila ante COVID-19

En la reunión ordinaria del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) participó como invitado el secretario de Educación del gobierno de Coahuila, Higinio González Calderón, con quien los empresarios comentaron asuntos relacionados con el regreso a la actividad económica y el ciclo escolar 2020 con una nueva modalidad con los estudiantes en casa con educación en línea, derivado de la pandemia de COVID-19.

El secretario informó que en total son 53 mil maestros en Coahuila y atienden a más de un millón de estudiantes, por lo que es muy difícil que se les pueda hacer pruebas de COVID-19 a todos, pero dijo que se insistirá en protocolos de sanidad exagerados, principalmente porque puede ser un área de mucho contagio, de modo que están en constante comunicación con la Secretaría de Salud del estado.

Otro tema que se abordó en la reunión fue referente al recorte presupuestal a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Prodecon), que el CLIP reprueba, al considerar que la procuraduría en la región ha hecho un buen trabajo, apoyando los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que esta determinación pondría en juego su operación o incluso podría significar su disolución en el estado de Coahuila.

En relación a las políticas de los bancos, el CLIP no está de acuerdo con la posición de mantener muchas sucursales cerradas y solamente dejar abiertas algunas, amparados en sus protocolos de contingencia, pues consideró que perjudican a los cuentahabientes, ya que se hacen filas muy largas en las que no se respeta la sana distancia, además de que puede tardar hasta cuatro horas para ser atendido, por lo que no se reduce la fuente de infección.