Tengo muchas ganas de jugar otra vez en México: 'Chatón' Enríquez

Jorge "Chatón" Enríquez, canterano del Guadalajara y campeón olímpico en Londres 2012, está muy cerca de formar parte del Mazatlán FC.

El mexicano ha estado en los últimos años en el Salamanca de la Tercera División de España. En la última temporada no tuvo participación, debido a una fuerte lesión en la rodilla y cuando comenzaba a tomar ritmo, el torneo se suspendió, por la pandemia de COVID-19.

Ahora, se le presenta una nueva oportunidad y no quiere desaprovecharla. "Estoy muy contento, la verdad que trabajé mucho para que se me presentara algo así, tengo muchas ganas de jugar en México otra vez e intentar lo que he aprendido estos años, me encuentro muy bien, sobre todo con ganas de mostrarme", afirmó el futbolista de 29 años de edad.

"Me encantaría quedar campeón de la Liga MX, me hace falta, quiero luchar antes de culminar mi carrera por ser campeón, en cuanto a Selección [Nacional] ¿por qué no?, tengo buenas experiencias, aún soy joven, tengo una experiencia muy grande en juegos internacionales, no hay porqué descartarlo, hay que renovar los sueños", añadió.

Sobre el nuevo proyecto de Mazatlán FC aún no tiene mucho conocimiento; sin embargo, coincide en la energía renovada y lo que representa pertenecer a un equipo nuevo con retos nuevos, algo que le es sumamente atractivo.

"Conozco poco, solo lo que la gente dice, un equipo nuevo. Espero que pueda generar esa empatía y buscar objetivos importantes".