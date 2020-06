Vanessa vivió una relación tóxica con Arenas

Vanessa Claudio es una de las conductoras más bellas en el mundo del espectáculo y también una de las mujeres más trabajadoras, la hemos visto como conductora principal de diferentes programas, es modelo y actriz.

En un tiempo determinado, la conductora sostuvo una relación amorosa con el conductor Carlos Arenas la cual asegura fue tóxica y una pesadilla, ya que lo acusa de ser una persona muy celosa e insegura.

Todo sucedió en una transmisión en vivo de Instagram, donde Verónica Alejandra ex conductora de "Venga la Alegría" entrevistó a Vanessa, en el minuto 48 podemos ver como Ale le pregunta a la modelo sobre la relación que mantuvo con el conductor, a lo que Vanessa responde:

"No era una relación saludable, Carlos es un chico muy inseguro, es una persona muy celosa, muy celosa de cualquier detalle, persona, de todo. Se convirtió en una relación tóxica", expresó.

También comentó que ella hizo todo lo posible por poder salvar su relación pero a pesar de eso no pudo, debido a que por mínimos detalles Carlos se enojaba y hubo un punto en el que Vanessa dejó de ser ella misma.

"Yo me convertí en una versión de Vanessa que no era yo, porque yo soy muy bailarina, muy platicadora y él necesita otro tipo de mujer a su lado y no por eso es malo, simplemente lo mejor para los dos era terminar", añadió.

Los seguidores de ambas cuentas dejaron su opinión en el live, expresando que lo mejor que pudo hacer Vanessa fue terminar su relación tóxica y continuar con sus proyectos personales. La conductora de "La Más Draga" agregó que no quedó en buenos términos con Carlos y que actualmente sigue soltera.