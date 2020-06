El poder de la comedia femenina

as comediantes mexicanas buscan quitar estigmas en torno al sexo femenino y dejar claro que las mujeres sí son chistosas y tienen mucho de qué hablar.

Con esa idea es que llega La Culpa es de La Malinche, primer programa original de Comedy Central en México liderado por completo por mujeres.

El show que se estrenará por Comedy Central Latinoamérica el miércoles 17 de junio a las 22:00 horas estará compuesto por una mesa redonda con las comediantes Michelle Rodríguez, Alexis de Anda, Mónica Escobedo, Verónica Toussaint y "La Bea".

En videoconferencia compartieron sus experiencias abriéndose paso en una profesión donde hay más hombres.

"Siento que si yo fuera hombre estaría más encumbrada pero como soy mujer he tenido que demostrar más, es algo raro y sí me ha pasado escuchar 'es que no hay headliners mexicanas y mujeres", contó Mónica Escobedo.

"Es una estupidez porque todos tenemos en nuestra familia una tía, una abuelita, una comadre, una prima que es muy chistosa entonces eso de 'las mujeres no dan risa' está bien obsoleto", dijo.

Al respecto Michelle pidió no seguir perpetrando ideas como esa o que es difícil trabajar entre mujeres. Aunque señala que hay estereotipos contra los que se sigue luchando también ve que la gente ya se cuestiona más.

Para La Bea esta fue una oportunidad de que el público vea que son capaces de hacer las cosas y no tienen que demostrarlo.

"Como comediante mujer hay que trabajar más y no es porque queramos sino porque la misma sociedad te dice que las mujeres no dan risa, no son graciosas, no pueden estar en el escenario", señaló.

"Hemos estado forzadas a demostrar que sí somos buenas, capaces de hacer las cosas".

El programa de Comedy Central además contará con invitados especiales como José Eduardo Derbez, Lamda García y Regina Orozco, entre otros.

Entre los temas que se tocarán está el amor, la familia, relaciones tóxicas, salud y feminismo sin embargo no se hablará de cuestiones políticas, religión, ni futbol.

La serie fue grabada a finales de febrero, antes de la pandemia por el COVID-19. Según explicó la producción lograron terminar los 13 episodios que la conforman previo a todas las medidas de confinamiento.