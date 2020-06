Emma Watson defiende al colectivo transgénero

"Las personas transgénero son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser", escribió la actriz.

Watson es la última estrella de la saga Harry Potter que contradice los comentarios de su autora sobre el colectivo transgénero que ya enfadaron a Daniel Radcliffe, quien afirmó que espera que las palabras, consideradas por algunos transfóbicas, no "contaminen" la saga a ojos de sus seguidores.

El actor dijo que las mujeres transgénero "son mujeres" y "cualquier declaración en sentido contrario borra" su "identidad" y "dignidad" y precisó que se había sentido "obligado a decir algo", porque Rowling ha sido responsable del "curso que ha tomado su vida".

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are.