COVID-19 dejó huella en futbol italiano

El médico del Inter de Milán fue hospitalizado con el coronavirus.

Giuseppe Bergomi, el histórico zaguero del club, sufrió tanto con el COVID-19 que casi no pudo sentarse durante la mayor parte de marzo.

Tres jugadores de la Juventus - Daniele Rugani, Blaise Matuidi y Paulo Dybala - también dieron positivo por el virus. Lo mismo ocurrió con Paolo Maldini, director deportivo del Milan, y Daniele, su hijo de 18 años que en febrero había debutado con el primer equipo Rossoneri.

Con el Inter, Juventus y Milan - además del Napoli - todos en acción al reiniciarse el calcio esta semana con las semifinales de la Copa Italia, los efectos de la pandemia estarán a flor de piel en los jugadores, técnicos y ejecutivos de los clubes.

"Perdí amigos y gente que conocía", dijo el director ejecutivo del Inter Giuseppe Marotta al diario Corriere della Sera.

"Mis seres queridos y yo no nos enfermamos, pero es imposible no quedar afectado por las tragedias que hemos vivido", añadió Marotta. "He trabajado en Bérgamo, Turín y ahora Milán, lugares donde se padeció mucho dolor. Quedamos indefensos, incluso dentro del mundo privilegiado del fútbol".

Sin público dentro de los estadios, los partidos de vuelta del torneo de copa se pondrán en marcha con la Juve de local ante el Milan mañana, luego de un empate 1-1 en el duelo de ida. Un día después, el Napoli recibirá al Inter tras salir airoso 1-0 en la ida.

Después de tres meses de inactividad, se descartó la posibilidad de disputar prórrogas si el marcador global se mantiene empatado tras los 90 minutos. Los equipos irán de inmediato a una definición por penales tanto en las semifinales como en la final.

La final se jugará en Roma el próximo miércoles. La Serie A se reanudará tres días después.

El arquero juventino Gianluigi Buffon necesita otro título de la Copa Italia para igualar el récord de seis que comparten Roberto Mancini y Dejan Stankovic.