Rechaza Aispuro formar parte de supuesto bloque contra AMLO

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, rechazó que el Estado forme parte del supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado emitido la tarde de ayer, el mandatario estatal dijo que: "Ante la aparición de un supuesto documento en el que se involucra al Gobierno de Durango como parte de un bloque opositor al Gobierno federal, debo aclarar que esa imputación es totalmente falsa".

Según comentó, en Durango el compromiso es la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno como la única vía posible de impulsar el desarrollo del estado y de todo el territorio mexicano.

Aispuro Torres subrayó que mantiene una comunicación abierta y transparente con López Obrador y su equipo de trabajo y que incluso esta disposición se ha intensificado en las últimas semanas ante las dificultades sanitarias y económicas derivadas de la pandemia por el virus SARS-CoV (COVID-19).

Mencionó que la colaboración que Durango ha establecido con otras entidades del país ha sido con la intención de impulsar el desarrollo regional. "Los duranguenses saben que como gobernador siempre he privilegiado el diálogo, el acuerdo y la apertura como norma constante de mi gobierno. El llamado de unidad es fundamental en estos momentos de pandemia y grandes retos", citó en el documento publicado en sus redes sociales. Finalmente, dijo que en la actualidad se requiere del trabajo de los tres órdenes de gobierno para hacer frente a los retos.

"No necesito de grupos para reclamar"

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que: "Yo no necesito de grupos para reclamar lo que le falta y le corresponde a Coahuila Yo no estaba, como dicen en los ejidos de la Comarca Lagunera: Yo no jui (sic)", comentó en tono de broma al refutar formar parte del supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) para que renuncie el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que "los gobernadores (aliados) no buscamos pleito con el Gobierno federal", pues su único propósito es compartir experiencias para ver cómo enfrentan y solucionan problemas en sus estados.