Vibremospositivo

COSTA RICA: LÍDER COMBATIENDO LA PANDEMIA

Para nuestro día 42 meditamos con Mercedes Guzmán y continuamos convirtiendo esta actividad en una costumbre y un estilo de vida.

Como bien saben me encuentro en Costa Rica, debido a la pandemia, y curiosamente estoy en un país que es líder y seguro para pasar este tiempo. Sólo venia por dos meses y resulta que me estoy quedando mucho más tiempo y me siento increíble, de igual forma amo este hermoso país y me siento parte de él.

Es por eso que nos acompañó mi gran amigo, Diego Fernández, reconocido estadístico y máster en ciencias políticas que nos ayudó a analizar Costa Rica como líder mundial combatiendo la pandemia. Esto es gracias a la gran inversión de décadas en el sistema de salud pública que tiene hasta ahora. Es una gran consecuencia de una serie de decisiones, como el no destinar los recursos para el gasto militar desde hace 70 años, lo que han priorizado para la salud del pueblo.

Costa Rica se encuentra en el número uno en esperanza de vida de mas de 80 años, a pesar que no llega a los niveles de desarrollo económico como Alemania y otros países de primer mundo.

Diego nos comenta que el 100 por ciento de las unidades de salud, tienen los expedientes digitalizados a manos de tecnología costarricense. Lo cual es un beneficio, ya que se tiene el registro de la población y se puede identificar de manera más rápida y acertada a aquellos que están en mayor riesgo de contraer COVID-19 en este caso, e incluso recibió un premio por parte de la OMS. Esto quiere decir que el 100 por ciento de los expedientes están digitalizados, pero 85 por ciento de la población esta registrada, lo cual sigue siendo una muy buena cifra en relación a las estadísticas para el país.

Diego nos comparte que el 96 por ciento de los hogares en Costa Rica tienen acceso a teléfono celular, y el 86 por ciento a internet y telefonía móvil. Lo cual es de gran importancia, ya que una de las principales herramientas de la pandemia es el uso de la información, pues ahora toda la comunicación, debido al aislamiento social, se esta dando por medio de internet. Incluso hasta algo tan importante como la educación, los niños, adolescentes e incluso los universitarios han podido seguir con sus estudios gracias a esta herramienta.

57 puntos porcentuales es el aumento entre noviembre y finales de marzo en la valoración positiva al gobierno costarricense; la confianza a las instituciones de salud, de seguridad y al sistema político.

Diego nos invita a buscar datos y mantenernos informados. No sólo buscar los malos, también han surgido datos bastante positivos que es el lado bueno de todo esta pandemia.

Gracias Diego Fernández por buscar los datos positivos que hacen que quiera más a Costa Rica. Sin duda, los números hablan por sí sólos y es un honor ser residente de este increíble país.

