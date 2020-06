Respeta Zermeño determinaciones sanitarias en Durango

Respecto a la suspensión de actividades no esenciales que se implementó en La Laguna de Durango, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, se dijo respetuoso de las determinaciones de la Junta de Coordinación Estatal COVID-19, mismas en las que se ordenó el cierre temporal de comercios y espacios públicos, pero descartó que se vayan a replicar en la ciudad de Torreón.

Aunque admitió que los contagios en la ciudad siguen al alza, el presidente municipal destacó que se privilegiaran en La Laguna de Coahuila aspectos como la reactivación del empleo y los derechos humanos, siempre y cuando toda la población acate las determinaciones sanitarias que se han difundido desde hace meses.

"Pues bueno, mis respetos, mis respetos, ¿para qué nos desgastamos quitando y poniendo? (bancas en plazas)…En los centros comerciales se quitaron todas las bancas, cuando va la gente a Galerías o Cuatro Caminos, a estos centros ya no te vas a sentar, ya no te vas a pasear, ahorita escuchamos a un empresario decir que les ha disminuido muchísimo, un 36 por ciento de la gente que está yendo, a veces menos que esos porcentajes, sin embargo la gente va a comprar, nada más, ya no vas a pasearte, ya no vas al cine, ya no vas a comprar un helado, ya no vas a sentarte", declaró.

Respecto a la población de sectores como el sur y el oriente de la ciudad, en los que la población sale a la calle sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia, Zermeño indicó que se trata de "comprender" otros factores como el calor o la falta de recursos.

"Bueno y ¿qué hacemos, qué se les ocurre?...A 40 grados de temperatura, no es lo mismo en colonias residenciales, cuando la gente tiene clima o aire, a que en una colonia donde la gente es humilde y no tiene ni siquiera un ventilador", dijo el alcalde.

Opinión

Alcalde de Torreón se dice respetuoso de las normas. *Descartó que en Torreón se vayan a quitar bancas de plazas y parques. *Dijo que en La Laguna de Coahuila se tiene activo un programa de reapertura económica, no de cierres. *Justificó que la gente en el oriente y el sur de Torreón no use cubrebocas en la vía pública, ante el calor intenso y la falta de recursos económicos en general.