Holguín sueña con ser el guardameta Guerrero

El chihuahuense Héctor Holguín tiene firme el sueño de un día ser el portero titular de los Guerreros del Santos Laguna y para ello trabaja fuerte cada día, tiene por delante a Jonathan Orozco y Carlos Acevedo, pero para el canterano Albiverde, la perseverancia un día ha de rendir sus frutos.

Para Holguín, el entrenar bajo las indicaciones de Nicolás Navarro, junto a Jonathan Orozco y Carlos Acevedo, es fundamental en su formación, además de un orgullo. El joven guardameta de tan solo 19 años, oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, es el tercer arquero de los Guerreros y desde hace varios torneos entrena con el primer equipo. Sobre su proceso en Santos Laguna y en distintas categorías de selecciones nacionales, el arquero Verdiblanco ofreció opiniones mediante el segmento "Guerreros a fondo", de las redes sociales Albiverdes oficiales.

En su charla, el espigado guardameta confesó que la idolatría a un símbolo santista, fue factor determinante para que decidiera ejercer la exigente y abnegada posición de portero: "desde pequeño veía los partidos de Oswaldo Sánchez, veía también videos de él y siempre me gustó la manera en la que se desarrollaba bajo los tres postes, fue mi inspiración".

Desarrollarse en divisiones infantiles y juveniles de Santos Laguna, ha sido fundamental para el proceso de crecimiento de Héctor, como futbolista y como persona, acumulando ya algunos logros importantes en la cancha: "cada día que pasa se vuelve un momento importante, pero destaco los campeonatos con la categoría Sub 17, el haber llegado a la final en la Sub 15 y el campeonato conseguido con la Sub 20. Todo esto propició que el profesor Nicolás Navarro comenzara a llamarme a entrenar con el primer equipo", comentó el arquero.

Pasar de las categorías juveniles a entrenar con la plantilla profesional, representó un reto para este guardameta, quien lo aceptó con gusto y vive a tope cada entrenamiento: "es algo muy distinto a entrenar con las categorías inferiores. La verdad es que estoy con los mejores jugadores del país y de la Liga MX. Ha sido algo muy grato, porque he aprendido a atajar de distintas formas, a moverme, posicionarme… eso ha sido de mucha ayuda en mi proceso", señaló.

Además de los títulos obtenidos con el equipo Albiverde, Héctor ha tenido la oportunidad de vestir el suéter de portero de la selección nacional en categorías juveniles, algo que le ha representado: "mucho orgullo y responsabilidad. El portar la playera de la selección es de lo más bonito que he vivido, destacando las idas al CAR, las concentraciones, las giras… el mundo ve muy distinto a México, lo ve con respeto".

Trabajar junto a un guardameta que también ha estado en la selección nacional mayor y que éste le brinde consejos, es un aliciente para que Holguín brinde el máximo en cada entrenamiento: "practicar con Jonathan Orozco y Carlos Acevedo es uno de los privilegios más bonitos que he tenido estando en el club. Jonathan es portero de selección, de los mejores en México y Carlos también sin duda que es de lo mejores. Trato de aprenderles todo, para yo también mejorar", culminó.