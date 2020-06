A través del vaso alcanzan el éxito

La canción, A través del vaso, cuenta con varias versiones, pero la que más ha trascendido es la que hizo la Banda Los Sebastianes que recién acaba de lanzar un nuevo material discográfico.

Los integrantes de la agrupación sinaloense celebran el éxito que les ha dado la melodía, la cual cuenta con más de 50 millones de reproducciones en Spotify y el video oficial va por los 220 millones de visualizaciones.

"Esta canción nos ha dado muchas satisfacciones, la verdad es que esta melodía hizo que cada vez nos exigiéramos mas para poder lograr que otros temas también se colaran en el gusto del público. Llegó al número uno en Billboard y Monitor Latino", dijo Rafael Kelly, uno de los vocalistas.

Rafael, Andrés Padilla y Armando Celis platicaron en conferencia telefónica con El Siglo de Torreón de su nuevo disco denominado La vida es un trago y de su anhelo por regresar a los escenarios cuando la contingencia del COVID-19 termine y con ello puedan reencontrarse con los laguneros.

"Este álbum viene con todo, traemos toda la fe de que a la gente le gustara este tema. Vienen temas muy variados como románticas, rancheras y hasta reguetón. Estamos contentos con el resultado", comentó Andrés.

Armando manifestó que la producción, misma que llegó a las plataformas digitales el pasado 29 de mayo, cuenta con "tracks" de reconocidos autores como Horacio Palencia, Edgar Barrera, Christian Nodal y Lucero Luna.

"En el disco están plasmado todas las emociones y sentimientos que tiene el ser humano. Los temas incluidos son La vida es un trago, Impasible, Olvidarte no es lo mío, Traigo sal, Tu mero mero, Lo mejor que me ha pasado, Dame tu boquita y Me voy a ir", dijo el artista.

Bastante contento, Andrés comentó que las ocho melodías cuentan con sus respectivos videos, los cuales grabaron durante la contingencia con los cuidados necesarios y la sana distancia.

"Cada uno de nosotros, los vocalistas, grabamos los videoclips de las canciones que a cada uno nos tocó. Algunos de estos videos los hicimos con pantalla verde o bien recurrimos a la Marina de Mazatlán y a un barecito que nos abrió las puertas, claro, solo para hacer uno de los clips".

Por otro lado, Armando comentó que la Banda Los Sebastianes nació en 2004. Su historia ha sido ascendente y motivacional ya que de tocar a los turistas en las playas de Mazatlán, hoy en día cuentan con el respaldo de la transnacional, Universal Music.

"Los Sebastianes era una banda local. Ser sebastián, aquí en Maza, quiere decir que eres principiante, quisimos cambiarle el nombre, sin embargo, ya mejor lo dejamos así. Esto empezó como un juego y gracias a Dios nos ha ido muy bien, tan es así que ya hemos tocado en otros países".

"De haber estado en las playas o el malecón y ahora codearnos con las grandes bandas que admiramos, imagínense lo felices que nos sentimos. Vamos a seguir trabajando para no defraudar nunca a nuestros seguidores", manifestó el cantante.

Kelly comentó que sin duda extrañan la Comarca Lagunera, porque además de que aquí les ha ido muy bien, el puerto de Mazatlán siempre ha estado en comunión con estas tierras.

"La gente de la Comarca es muy cálida y siempre nos han dado un buen recibimiento. Siempre nos gusta ir para allá, tenemos clubes de fans. También los esperamos en Mazatlán cuando todo esto mejore".

En cuanto a la pandemia del coronavirus que obligó a cancelar o posponer bailes y conciertos, Padilla manifestó que espera que en este mismo año se puedan reactivar y vivir de nueva cuenta la experiencia de estar en un escenario.

"Tenemos fe en que todo esto pasará y volverá a la nueva normalidad y cuando haya una vacuna, a la normalidad. Esperamos este mismo 2020 volver a sacarles sonrisas a nuestros fans, sin embargo, si es por salud y la situación obliga a esperar pues no habrá más remedio", puntualizó.

Más de la banda

Los músicos desean volver pronto a La Laguna Banda Sebastianes nació en las playas de Mazatlán en 2004, no fue sino hasta 2012 que sus integrantes ingresaron de manera formal a la música con el disco Nuevo imperio. Aferrado, un tema en el que se involucró Espinoza Paz, se convirtió en el primer éxito radial de Los Sebastianes. En julio de 2013, los músicos se dirigían a la Ciudad de México y tuvieron un accidente automovilístico. Durante tres meses, los integrantes Armando, Paúl y Miguel estuvieron en recuperación debido a las lesiones que presentaron. Tras recuperarse por completo, Los Sebastianes volvieron con la placa, Gracias a ti, que les permitió también actuar en un capítulo de la telenovela Lo que la vida me robó. Con Fonovisa (Universal) ingresan en 2015 y fue entonces que los artistas dieron a conocer el álbum, Indeleble. Tiempo después, la agrupación sacó el disco A través del vaso, el cual contiene el tema del mismo nombre. Esta producción le permitió a la banda ganar su primer Grammy Latino.