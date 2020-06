Novato de NFL, tiene 'susto' con la DEA

El novato corredor novato Lynn Bowden Jr., tercera selección de los Raiders de Las Vegas, fue encontrado dentro de una casa de su familia, en Youngstown (Ohio), cuando la Agencia de Control de Drogas (DEA, en inglés), alguaciles federales y policía local allanaron la residencia, según la información ofrecida por las autoridades.

En la operación policial se recuperaron pistolas y armas de asalto cargadas que se encontraban dentro de la casa. Aunque Bowden estuvo presente durante la redada y esposado en el porche de la casa durante la búsqueda, no se hicieron arrestos.

"Los Raiders son conscientes de la situación y están en comunicación con Lynn Bowden Jr", informó el equipo en un comunicado. "No haremos más comentarios en este momento".

Por su parte, la agencia de Bowden tuiteó que el jugador y su hijo se estaban quedando en la casa, que pertenece a un pariente familiar, y que "cooperó completamente con la policía durante la búsqueda ... fue liberado, sin arresto y sin recibir cargos".

Más tarde, la DEA emitió un comunicado diciendo que no se habían registrado arrestos ni puestos cargos durante la redada.

"Según el agente especial a cargo de la operación, Keith Martin, esta mañana (ayer) la DEA, con la ayuda de alguaciles de EE.UU. y personal de la ley locales, ejecutó una orden de allanamiento en una residencia en la calle Superior en Youngstown, Ohio", informó.

La misma fuente señaló en el comunicado que "se confiscaron pruebas, incluidas pistolas y armas de asalto cargadas. No se realizaron arrestos y no se presentaron cargos públicos en este momento. Esta es una investigación en curso y no hay información adicional disponible en este momento".

Bowden Jr. es la segunda selección del sorteo universitario de los Raiders, que ahora jugarán en su nueva sede de Las Vegas, Nevada, que hace titulares en los medios de comunicación sin estar relacionados con la competición deportiva.