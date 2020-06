Se queja Jorge Zermeño por noticias falsas

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, reclamó a quienes generan noticias falsas y fomentan la desinformación desde las redes sociales.

El pasado miércoles se refirió a un boletín de prensa apócrifo en el que se usaron logotipos oficiales del Ayuntamiento, esto para advertir de supuestos cierres de espacios públicos, plazas y mercados ante el alza de contagios de COVID-19 en la ciudad.

Zermeño señaló que la intención de quienes falsifican boletines de prensa y los divulgan en redes sociales es fomentar un ambiente de desconcierto, además de que llamó a los medios de comunicación establecidos a tener responsabilidad y apegarse a la información oficial. "Yo no sé a quién se le ocurre aventar un comunicado total y absolutamente falso o sea, me parece cobarde que utilicen disque papelería del municipio para decir que vamos a cerrar todo, ojalá y ustedes (medios de comunicación) no le den vuelo a estos cobardes que se atreven a hacer estas cosas, que lo único que buscan es que ustedes le den revuelo".

Afirmó que por el momento los espacios públicos y la actividad económica se encuentra en proceso de reapertura, por lo que llamó a la ciudadanía a seguir tomando sus respectivas precauciones para evitar contagiarse del COVID-19. "Un llamado a la población a que sea responsable de sus actos, yo no puedo andar detrás de ti y detenerte o multarte por si traes o no cubrebocas, pero sí puedo sancionar a un negocio si no está siendo riguroso en las medidas que tiene que tomar", advirtió el alcalde de Torreón.

Por su parte, la dirección de Comunicación Social de Torreón llamó a la población a mantenerse informada solo en los canales oficiales del municipio de Torreón y el gobierno del estado de Coahuila o bien, en los medios de comunicación establecidos.

8 NUEVOS

Casos de COVID-19 se registraron ayer en la ciudad de Torreón, según el reporte.

En redes

Un boletín de prensa con logotipos del Ayuntamiento de Torreón circuló en redes el miércoles; se informó falsamente que en la ciudad se cerraban espacios públicos.