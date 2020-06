Decomisada está segura

CERVEZA

El exdirector de Alcoholes de Matamoros, Jesús López Aranda, aseguró que por su parte ha cumplido con todos los requerimientos de la Contraloría Municipal y que en cuanto al decomiso hecho al empresario y ex alcalde, Guillermo del Real, dijo que se encuentra resguardada esa cerveza.

"Subsané todo, me acompañaron los regidores y fueron testigos de que yo entregué lo pendiente, por ese lado estamos cumpliendo y limpiando nuestra imagen. He tenido muchas llamadas y me hicieron comentarios por parte de los ejidos donde me externaron su respaldo y es que al principío me hicieron señalamientos de una cantidad grandísima correspondiente a los decomisos y decían que eran unos 2 millones de pesos faltantes en decomisos y no es esa cantidad porque no tenemos ni 700 mil pesos en decomisos o faltantes, pero lo de Memo del Real ya verificamos y vimos que ahí está, lo de un expendio del Nayarita también ahí está en resguardo", dijo.

Únicamente del empresario y priista, Guillermo del Real, son 314 cartones de cerveza.

El exfuncionario también aseguró que no es verdad que los regidores tengan varios permisos de Alcoholes sino que algunos son además comisariados ejidales y que debido a ello muchos salen a nombre de las autoridades de los ejidos, "pero ellos no lo venden directamente".

Adicionalmente, la regidora e integrante de la Comisión de Alcoholes, Evangelina Chávez, confirmó que pese a todo el asunto tan delicado que ha tenido que ver con esta dirección, el presidente, José Montes, no realizó un dictamen sobre el mismo sino solo un acta de asamblea y que prueba de que no existe es que nunca pasó este por el Cabildo ni se ha tocado el tema.

