VIDEO: El gol del 'Tecatito' que lo convirtió en tendencia de las redes sociales

Con un asombroso golpe de volea, 'Tecatito' abrió el marcador, recibiendo los aplausos de los comentaristas y sus compañeros de equipo.

Actualmente el Porto se encuentra en segundo lugar de la tabla general, quedando abajo por un solo punto del Benfica.

Con ese gol, el mexicano se llevó la victoria del partido, quedando en un marcador del 1-0 ante el Marítimo.

Será el próximo martes 16 de junio que el Porto visite al Desportivos Aves.

